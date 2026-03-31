रुड़की में चलती कार बनी आग का गोला, चालक ने बमुश्किल बचाई जान, देखिये वीडियो

रुड़की में चलती कार बनी आग का गोला, चालक ने बमुश्किल बचाई जान, देखिये वीडियो
कार में आग लगने की घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा एक्सप्रेसवे के पास की है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 31, 2026 at 4:49 PM IST|
Updated : March 31, 2026 at 5:03 PM IST
रुड़की: हरिद्वार जिले के भगवानपुर एक्सप्रेसवे पर एक चलती कार में आग लग गई. जब राहगीरों की निगाहें इस जलती हुई कार पर पड़ी तो हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई. कार चालक ने समय रहते कार से कूदकर अपनी जान बचा ली. हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल कर राख हो चुकी थी.
जानकारी के मुताबिक घटना 31 मार्च मंगवार के दिन भगवानपुर थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा एक्सप्रेसवे के पास की है. यहां बहादराबाद थाना क्षेत्र के बढ़ेड़ी राजपूतान गांव का रहने वाला इल्तिज़ा नामक शख्स अपनी कार से दवाई लेने के लिए (उत्तर प्रदेश) के जनपद सहारनपुर की ओर जा रहा था. सफर सामान्य था, लेकिन तभी अचानक गाड़ी के बोनट से हल्का धुआं निकलने लगा. इससे पहले कि इल्तिज़ा कुछ समझ पाता कुछ ही सेकेंड्स में अंदर ही कार के अगले हिस्से से आग की लपटें उठने लगीं. जिसके बाद कार चालक के होश उड़ गए.
मौत को सामने देख इल्तिज़ा ने सूझबूझ दिखाई. चलती कार को तुरंत रोककर बाहर कूद कर अपनी जान बचाई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया. पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया. कार आग का गोला बन गई. सड़क के बीचों-बीच हुए इस हादसे की वजह से एक्सप्रेसवे पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. इस दौरान घटनास्थल पर राहगीरों की भारी भीड़ जमा हो गई. जिसके बाद मामले की जानकारी दमकल विभाग को दी गई.
सूचना मिलते ही तत्काल दमकल कर्मियों की टीम मौके पर पहुंची. कार में लगी आग पर बमुश्किल काबू पाया जा सका, लेकिन, तब तक कार पूरी तरह जल कर राख हो चुकी थी. गनीमत रही कि इस हादसे में कार चालक की जान बच गई. वहीं, कार चालक इल्तिज़ा ने कार कंपनी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है.
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