देहरादून में चलती कार बनी आग का गोला, चालक ने कूदकर बचाई जान
देहरादून में एक चलती कार में अचानक आग लगने से लोगों में हड़कंप मच गया. आग पर दमकल विभाग ने बमुश्किल काबू पाया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 14, 2025 at 10:25 AM IST
देहरादून: कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र के अंतर्गत देर रात माजरा चमन विहार के पास चलती कार अचानक आग का गोला बन गई. कार में अचानक आग लगने से मौके पर अफरातफरी मच गई. कार में उठी लपटें कुछ ही सेकंड में विकराल रूप में बदल गईं और यह हादसा पेट्रोल पंप के बेहद करीब हुआ. जिसके कारण बडे़ हादसे का खतरा बना रहा. चालक द्वारा फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंच कर आग पर बमुश्किल काबू पाया. लेकिन तब तक कार जलकर खाक हो गई. साथ ही पुलिस द्वारा घटना के संबंध में अग्रिम कार्रवाई जारी है.
चालक रजत निवासी देवबंद, सहारनपुर ने बताया कि वह स्विफ्ट डिजायर को टैक्सी के रूप में चलाता है. गुरुवार शाम को वह महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज में बुकिंग छोड़ने के बाद आईएसबीटी की तरफ जा रहा था. निरंजनपुर सब्जी मंडी से आगे पेट्रोल पंप के सामने कार में अचानक आग लग गई. समय रहते वह कार से बाहर कूद गया. देखते ही देखते ही आग ने विकराल रूप ले लिया और आसपास अफरातफरी का माहौल हो गया. साथ ही पास में पेट्रोल पंप होने के कारण बड़ा हादसा होने की आशंका थी, लेकिन हादसा टल गया.
चालक द्वारा फायर ब्रिगेड को तत्काल सूचना दी गई और सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंची. फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया,लेकिन तब तक कार जल कर खाक हो चुकी थी. कोतवाली पटेल नगर प्रभारी चंद्रभान अधिकारी ने बताया है कि कार में आग लगने से किसी भी तरह का कोई धमाका नहीं हुआ है और आग लगने से किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है. साथ ही प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण तारों में शार्ट सर्किट बताया जा रहा है. पुलिस द्वारा घटना के संबंध में अग्रिम कार्रवाई जारी है.
डंपर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज: थाना राजपुर क्षेत्र के अंतर्गत 09 नवंबर की रात को दिलाराम चौक पर तेज रफ्तार डंपर चालक ने स्कूटी सवार को पहले टक्कर मारी और इसके बाद काफी दूर तक घसीटते हुए ले गया था. घायल युवती को दून अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर हालत देख चिकित्सकों ने जौलीग्रांट अस्पताल रेफर किया गया. युवती के पिता की तहरीर के आधार पर डंपर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.
पढ़ें-