रुड़की में चलती कार में आग का तांडव, चालक ने कूदकर बचाई जान, देखें तस्वीरें
रुड़की में चलती कार में आग लग गई. आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही समय में कार पूरी तरह जल गई.
रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में चलती कार में अचानक आग लग गई. आग लगने के बाद कार चालक ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद आग ने विकराल रूप ले लिया और कुछ ही देर में कार आग का गोला बन गई. घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी गई. सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिसके बाद राहत की सांस ली गई. बताया गया है कि इस घटना में कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई है.
पुलिस के मुताबिक, घटना 2 नवंबर रविवार की देर रात उस समय हुई, जब शादाब पुत्र लियाकत अली निवासी गुम्मावाला थाना कलियर अपनी कार से गुम्मावाला से अपनी ससुराल हकीमपुर जा रहा था. बताया गया है कि जैसे ही वह अपने गांव से बाहर निकले, इसी दौरान कार से अचानक तेज धुआं निकलने लगा, जैसे ही कार स्वामी शादाब की नजर कार से निकल रहे धुंए पर पड़ी तो उसने वाहन को सड़क पर रोक दिया और फुर्ती दिखाते हुए कार से बाहर निकल गया. वहीं कार स्वामी के बाहर निकलते ही कार ने अचानक आग पकड़ ली और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया.
बताया गया है कि कुछ ही पल में कार तेज लपटों से घिर गई. इसके बाद कार स्वामी शादाब ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस द्वारा दमकल विभाग को घटना की जानकारी दी गई. सूचना मिलते ही तत्काल फायर यूनिट घटनास्थल पर पहुंची और कार में लगी आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया. इसी के साथ टीम ने कार में लगे डीजल टैंक को भी फटने से बचाया, जिसके बाद राहत की सांस ली गई.
वहीं दमकल कर्मियों के मुताबिक, कार आग का गोला बन गई थी और आग को बुझाना काफी जोखिमपूर्ण भी था. लेकिन फायर कर्मियों ने अपनी जान की प्रवाह किए बिना एक बहुत बड़ा हादसा होने से बचा लिया. हालांकि इस घटना में कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई. घटना के दौरान मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा रही.
रुड़की फायर यूनिट के लीडिंग फायरमैन अतर सिंह राणा ने बताया कि कार में आग लगने की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया है. आग लगने की वजह वायरो में शॉर्ट सर्किट होना प्रतीत हो रहा है. आग लगने से कार में करीब तीन लाख रुपये का नुकसान हुआ है. कार 2014 का मॉडल थी.
