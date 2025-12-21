ETV Bharat / state

चलती कार बनी आग का गोला, बाल-बाल बनी 5 युवकों की जान, देखें वीडियो

देहरादून के नेहरू कॉलोनी में चलती कार में लगी आग, आग से कार राख

car caught fire
चलती कार बनी आग का गोला (PHOTO-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 21, 2025 at 8:58 PM IST

4 Min Read
देहरादून: थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में एक कार आग का गोला बन गई. गनीमत रही कि गाड़ी के अंदर बैठे पांच युवक गाड़ी में आग लगने से पहले ही निकल गए. मौके पर तैनात ट्रैफिक पुलिस ने फायर बिग्रेड को सूचना दी. सूचना मिलने के बाद फायर बिग्रेड की टीम ने मौके पर पहुंच कर आग पर काबू पाया. लेकिन तब तक कार जलकर राख हो गई. घटना में किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है. साथ ही पुलिस द्वारा घटना के संबंध में जांच की जा रही है.

जानकारी के अनुसार, हल्द्वानी निवासी पांच युवक देहरादून में छिदरवाला आयुष एकेडमी में क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने आए हुए थे. रविवार शाम को टूर्नामेंट खेल कर पांचों युवक छिदरवाला से एमएल हॉस्टल देहरादून की तरफ जा रहे थे, तो रिस्पना चौक के पास कार के बोनट से धुआं निकलना शुरू हो गया. युवकों ने कार से उतरकर देखा तो गाड़ी ने आग पकड़ ली. कार में आग लगते ही कार आग का गोला बन गई और आस पास अफरा तफरी का माहौल हो गया. रिस्पना चौक पर तैनात पुलिस कर्मी ने फायर बिग्रेड को सूचना दी और सूचना मिलते ही फायर बिग्रेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया.

चलती कार बनी आग का गोला (VIDEO-ETV Bharat)

थाना नेहरू कॉलोनी प्रभारी संजीत कुमार ने बताया कि आग लगने से किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है. कार में सबसे पहले हेड लाइट के नीचे से धुंआ निकलना शुरू हुआ तो सभी पांचों युवक कार से बाहर निकल गए थे. साथ ही घटना के संबंध में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है.

महिला को टक्कर मारकर भागने वाला गिरफ्तार: उधर, थाना राजपुर पुलिस ने तेजी और लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना करने वाले आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया. आरोपी, तेजी और लापरवाही से वाहन चलाकर महिला को टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया था. दुर्घटना में घायल महिला की अस्पताल में मृत्यु हो गई थी. साथ ही आरोपी पुलिस से बचने के लिए राजस्थान भाग गया था.

15 दिसंबर को पवन कुमार गुप्ता निवासी राजपुर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 14 दिसंबर को उनकी पत्नी घूमने निकली थी. सुबह राजपुर रोड स्थित अम्मा कैफे से साई मंदिर के बीच एक अज्ञात कार चालक ने अपने वाहन को तेजी और लापरवाही से चलाते हुए पीड़ित की पत्नी को टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया और मौके से फरार हो गया. घायल महिला को मैक्स हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया. पीड़ित द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा किया गया.

थाना राजपुर प्रभारी प्रदीप रावत ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए थाना राजपुर में पुलिस टीम का गठन किया गया. जिसके बाद जांच के दौरान पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास और अन्य संभावित स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से दुर्घटना में शामिल कार के संबंध में जानकारियां ली. वाहन को ट्रेस कर 18 दिसंबर को वाहन बरामद किया गया.

वाहन को अनमोल यादव द्वारा घटना के दिन प्रयोग किए जाने की जानकारी मिली. मुखबिर की सूचना पर आरोपी अनमोल यादव के जयपुर राजस्थान भागने की जानकारी मिली. इसके बाद पुलिस ने आरोपी के संबंध में जानकारी लेते हुए अनमोल यादव को जयपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया.

