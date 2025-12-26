कोटा में चलती गाड़ी में लगी आग, ड्राइवर ने उतरकर बचाई जान
ड्राइवर ने पहले बोनट खोलकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक आग काफी फैल गई थी.
Published : December 26, 2025 at 10:57 AM IST
कोटा: चंबल नदी की पुलिया पर एसयूवी गाड़ी में शुक्रवार तड़के अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया. चालक इसे कुन्हाड़ी से स्टेशन ले जा रहा था कि आग लग गई. इसके बाद ड्राइवर उतरा और बोनट खोलकर आग बुझाने लगा लेकिन तब तक आग काफी फैल चुकी थी. सूचना के बाद नगर निगम का दमकल मौके पर पहुंचा और करीब 20 मिनट में आग पर काबू पाया.
चालक अशोक कुमार ने बताया कि उसकी गाड़ी एक कंपनी में लगी है. वे रिद्धि सिद्धि एनक्लेव से रेलवे स्टेशन जा रहे थे. जैसे ही सुबह 4:50 बजे चंबल नदी पुलिया पर कुन्हाड़ी की तरफ से चढ़ रहे थे कि अचानक आग लग गई. गाड़ी के बोनट से धुआं देखते ही तत्काल नीचे उतरा. अशोक का कहना है कि उन्हें बोनट खोलने का मौका भी नहीं मिला. आग काफी तेजी से फैली. उन्होंने तत्काल 4:53 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को मदद के लिए फोन किया. इसके बाद गुजर रही गाड़ियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मदद नहीं की. करीब 20 मिनट बाद दमकल पहुंची. उसके पहले पुलिस आ गई थी. तब दमकलकार्मिकों ने तत्काल आग बुझाई, लेकिन तब तक गाड़ी आगे के हिस्से से पूरी तरह से चल गई थी. इसके बाद पुलिस ने थोड़ी देर ट्रैफिक रोका. गाड़ी को क्रेन से कुन्हाड़ी थाने में खड़ा कराया.
नगर निगम के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने कहा कि सूचना मिलते ही तत्काल दमकल मौके पर रवाना किया था. आग पर काबू पाया. आग संभवतया शार्ट सर्किट से लगी. व्यास का कहना है कि वाहन चालक अकेला था. गाड़ी लॉक भी नहीं थी. ऐसे में वह तत्काल गाड़ी से उतर गया था, इसीलिए कोई जनहानि नहीं हुई.