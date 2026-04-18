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बरेली में चलती कार में लगी आग; हाईवे पर शाॅर्ट सर्किट से हुआ हादसा, कार जलकर खाक

परसाखेड़ा प्रभारी केके बंसल ने बताया कि कार में आग लगने की सूचना पर टीम को मौके के लिए रवाना किया गया.

बरेली में चलती कार में लगी आग
बरेली में चलती कार में लगी आग (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 5:13 PM IST

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बरेली : नेशनल हाईवे पर शनिवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब संभल से बरेली आ रही एक कार अचानक आग का गोला बन गई. घटना फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के बल्लिया ओवर ब्रिज के पास की है, जहां बीच सड़क पर लगी आग ने राहगीरों को दहशत में डाल दिया. प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है.

बरेली में चलती कार में लगी आग (Video credit: ETV Bharat)

परसाखेड़ा प्रभारी केके बंसल ने बताया कि एक कार में आग लगने की सूचना मिलने पर तत्काल टीम को मौके के लिए रवाना किया गया. दमकल टीम ने समय रहते कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया.


जानकारी के मुताबिक, नेशनल हाईवे पर शनिवार को एक कार में अचानक गाड़ी से धुआं उठने लगा. देखते ही देखते आग भड़क उठी. स्थिति को भांपते हुए चालक ने तुरंत वाहन रोककर बाहर निकलकर अपनी जान बचाई. कुछ ही क्षणों में पूरी कार लपटों में घिर गई.



घटना की सूचना मिलते ही मीरगंज और परसाखेड़ा से फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. दमकल कर्मियों की सतर्कता से आग को आसपास फैलने से रोक लिया गया, हालांकि तब तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी.



हालांकि प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है, जबकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई. आग लगने के कारण हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा, लेकिन स्थिति सामान्य होने के बाद यातायात बहाल कर दिया गया.

यह भी पढ़ें : बरेली: चलती कार में आग लगने से सड़क पर अफरातफरी, लोगों ने कूदकर बचाई जान

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