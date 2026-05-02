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बहराइच में चलती कार में लगी आग, वीडीओ ने कूदकर बचाई जान, ड्यूटी जाते समय हुआ हादसा

एसी चलने के बावजूद कार के अंदर तापमान ज्यादा लगने पर जैसे ही गाड़ी रोकी, आग तेजी से फैल गई.

आग का गोला बनी कार.
आग का गोला बनी कार. (Photo Credit; Bahraich Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 2, 2026 at 4:10 PM IST

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Updated : May 2, 2026 at 4:20 PM IST

2 Min Read
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बहराइच : पुलिस लाइन के बाहर शनिवार सुबह ए स्टार सीएनजी कार में अचानक आग लग गई. कार में सवार ग्राम विकास अधिकारी ने कूदकर अपनी जान बचाई. देखते ही देखते कार पूरी तरह से जल गई. आग लगने से सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया. बताया जा रहा है कि कार में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है.

जानकारी के अनुसार, कोतवाली देहात इलाके के सिविल लाइन के रहने वाले राकेश कुमार वर्मा ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) हैं. राकेश वर्मा की पोस्टिंग श्रावस्ती जिले के इकौना क्षेत्र में है. शनिवार सुबह राकेश ड्यूटी के लिए जा रहे थे.

चलती कार में लगी आग. (Video Credit; Bahraich Police)

राकेश कुमार ने बताया, पुलिस लाइन के सामने पहुंचा था, तभी कार के अंदर असामान्य गर्मी महसूस हुई. कार में एसी चलने के बावजूद अंदर तापमान ज्यादा लगने पर गाड़ी को सड़क किनारे रोका. जैसे ही कार से बाहर निकला, अचानक गाड़ी से आग की लपटें उठने लगीं. यह देख तुरंत वहां से हटा और अपनी जान बचाई. देखते ही देखते आग तेजी से फैली और पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया.

मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सुरक्षा के लिहाज से सड़क के दोनों तरफ वाहनों की आवाजाही रोक दी गई. इससे बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती बाईपास मार्ग पर ट्रैफिक जाम हो गया.

इस बीच दमकल विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई. लेकिन कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई. प्रारंभिक तौर पर लोगों का मानना है कि कार में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है. जिला अग्निशमन अधिकारी विशाल रामानुज गौंड ने बताया कि आग लगने की सूचना पर तत्काल कर्मियों को मौके पर भेजा गया. आग पर काबू पा लिया गया है. कोई जनहानि नहीं हुई है.

कोतवाल देहात दद्दन सिंह ने बताया, जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों तरफ से आने जाने वाले वाहनों को रोका गया. जिससे कोई हताहत न हो. मौके पर फायर ब्रिगेड कर्मियों द्वारा आग पर काबू पाया गया.

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Last Updated : May 2, 2026 at 4:20 PM IST

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