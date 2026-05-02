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बहराइच में चलती कार में लगी आग, वीडीओ ने कूदकर बचाई जान, ड्यूटी जाते समय हुआ हादसा

आग का गोला बनी कार. ( Photo Credit; Bahraich Police )

बहराइच : पुलिस लाइन के बाहर शनिवार सुबह ए स्टार सीएनजी कार में अचानक आग लग गई. कार में सवार ग्राम विकास अधिकारी ने कूदकर अपनी जान बचाई. देखते ही देखते कार पूरी तरह से जल गई. आग लगने से सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया. बताया जा रहा है कि कार में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है. जानकारी के अनुसार, कोतवाली देहात इलाके के सिविल लाइन के रहने वाले राकेश कुमार वर्मा ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) हैं. राकेश वर्मा की पोस्टिंग श्रावस्ती जिले के इकौना क्षेत्र में है. शनिवार सुबह राकेश ड्यूटी के लिए जा रहे थे. चलती कार में लगी आग. (Video Credit; Bahraich Police) राकेश कुमार ने बताया, पुलिस लाइन के सामने पहुंचा था, तभी कार के अंदर असामान्य गर्मी महसूस हुई. कार में एसी चलने के बावजूद अंदर तापमान ज्यादा लगने पर गाड़ी को सड़क किनारे रोका. जैसे ही कार से बाहर निकला, अचानक गाड़ी से आग की लपटें उठने लगीं. यह देख तुरंत वहां से हटा और अपनी जान बचाई. देखते ही देखते आग तेजी से फैली और पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया.