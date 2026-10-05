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ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 12 के पास चलती कार बनी आग का गोला, चालक ने कार से कूद कर बचाई जान

ग्रेटर नोएडा चलती XUV कार बनी आग का गोला ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/नोएडा : ग्रेटर नोएडा के ईकोटेक 3 थाना क्षेत्र के सेक्टर 12 के पास रोड पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक कार में अचानक से आग लग गई. जब तक कोई कुछ समझा पाता आग ने कार को गिरफ्त में ले लिया था. कार चालक ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई. मौके पर लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग फैलने पर स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई. फायरकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.