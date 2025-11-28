ETV Bharat / state

कानपुर में चलती बस में लगी आग; पुलिसकर्मियों ने 35 यात्रियों की बचाई जान, हाईवे पर लंबा जाम

कानपुर: यूपी के कानपुर में शुक्रवार सुबह नौबस्ता-रामादेवी नेशनल हाईवे पर एक चलती बस में अचानक आग लग गई. कुछ ही देर में आग बस में बुरी तरह से फैल गई, जिससे बस में सवार यात्रियों को बाहर निकलने में काफी कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा. कुछ यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई. बाहर आए यात्रियों ने पुलिस को हादसे की सूचना दी. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बस में फंसे बाकी लोगों को सुरक्षित निकाला. वहीं, सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने काफी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हालांकि, तब तक बस पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी.





यात्रियों के मुताबिक, शुक्रवार की सुबह 10:30 बजे के आसपास करीब 35 यात्रियों से भरी एक बस दिल्ली से बनारस की ओर जा रही थी. इस दौरान रामादेवी चौराहे के पास अचानक बस में आग लग गई, फिर कुछ ही देर में आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया. बस में रखा सामान धू-धूकर के जलने लगी.

इस दौरान बस में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया. कई किलोमीटर दूर से आग की लपेट और धुएं का गुब्बार लोगों को आसमान में उठता हुआ नजर आया. इस बीच कुछ यात्री खिड़कियों से कूद कर अपनी जान बचाई. वहीं, सूचना पर पहुंची पुलिस ने बस में फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला. यात्रियों के मुताबिक, बस के ऊपर रखे सामान की वजह से यह भीषण अग्निकांड हुआ है.