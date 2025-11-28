ETV Bharat / state

कानपुर में चलती बस में लगी आग; पुलिसकर्मियों ने 35 यात्रियों की बचाई जान, हाईवे पर लंबा जाम

सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने काफी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

कानपुर में चलती बस में लगी आग
कानपुर में चलती बस में लगी आग (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 28, 2025 at 2:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: यूपी के कानपुर में शुक्रवार सुबह नौबस्ता-रामादेवी नेशनल हाईवे पर एक चलती बस में अचानक आग लग गई. कुछ ही देर में आग बस में बुरी तरह से फैल गई, जिससे बस में सवार यात्रियों को बाहर निकलने में काफी कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा. कुछ यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई. बाहर आए यात्रियों ने पुलिस को हादसे की सूचना दी. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बस में फंसे बाकी लोगों को सुरक्षित निकाला. वहीं, सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने काफी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हालांकि, तब तक बस पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी.



यात्रियों के मुताबिक, शुक्रवार की सुबह 10:30 बजे के आसपास करीब 35 यात्रियों से भरी एक बस दिल्ली से बनारस की ओर जा रही थी. इस दौरान रामादेवी चौराहे के पास अचानक बस में आग लग गई, फिर कुछ ही देर में आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया. बस में रखा सामान धू-धूकर के जलने लगी.

इस दौरान बस में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया. कई किलोमीटर दूर से आग की लपेट और धुएं का गुब्बार लोगों को आसमान में उठता हुआ नजर आया. इस बीच कुछ यात्री खिड़कियों से कूद कर अपनी जान बचाई. वहीं, सूचना पर पहुंची पुलिस ने बस में फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला. यात्रियों के मुताबिक, बस के ऊपर रखे सामान की वजह से यह भीषण अग्निकांड हुआ है.

कानपुर में चलती बस में लगी आग (Video Credit: ETV Bharat)

थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्रा ने बताया कि बस में आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर सभी यात्रियों को बस से बाहर निकाला. फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने बस में लगी आग को पूरी तरह से बुझा दिया है. बस में आग लगने की वजह से हाईवे पर जाम लग गया है. बस को सड़क किनारे कर यातायात सुचारू रूप से चलने का काम किया जा रहा है. बस में आग लगने के कारणों पता किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: अलीगढ़ में रोडवेज की चलती बस में शॉर्ट सर्किट से आग, धुआं भरने से 50 यात्रियों में हड़कंप

यह भी पढ़ें: लखनऊ में बैटरी दुकान में आग, 1 घंटे में 30 से अधिक धमाके; एक युवक झुलसा, हालत गंभीर

TAGGED:

FIRE BUS IN UP
KANPUR FIRE NEWS
UP FIRE NEWS
KANPUR NEWS
FIRE BUS IN KANPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.