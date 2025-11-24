अलीगढ़ में रोडवेज की चलती बस में शॉर्ट सर्किट से आग, धुआं भरने से 50 यात्रियों में हड़कंप
हादसा कस्बा जट्टारी के करीब अलीगढ़-पलवल मार्ग पर हुआ, बस चालक ने काबू पाया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 24, 2025 at 8:00 AM IST
अलीगढ़: जिले के टप्पल क्षेत्र में एक बड़ा हादसा टल गया, जब यात्रियों से भरी रोडवेज की सीएनजी बस में अचानक शॉर्ट सर्किट से धुआं भरने लगा. कुछ ही सेकंड में बस में खलबली मच गई और यात्री घबराकर इधर-उधर देखने लगे. कई लोगों ने तुरंत शोर मचाया और चालक को स्थिति की जानकारी दी. हादसे के समय बस में लगभग 50 यात्री सवार थे. यह हादसा कस्बा जट्टारी के करीब अलीगढ़-पलवल मार्ग पर हुई.
बस को सूचना पर रोका गया: बस चालक अशोक कुमार के मुताबिक, रविवार शाम कस्बा जट्टारी के करीब अलीगढ़-पलवल मार्ग बस में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगने से धुआं भरने लगा. इसके बार यात्रियों की सूचना पर बस को सड़क किनारे रोक दिया, फिर बिना देर किए बस से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला.
चालक-परिचालक बोले शांत रहिए: यात्रियों के मुताबिक बस में शॉर्ट सर्किट से यात्रियों के बीच घबराहट बढ़ रही थी, लेकिन चालक और परिचालक ने उन्हें शांत रहने के लिए कहा. उसी दौरान वहां मौजूद स्थानीय लोग भी मदद के लिए आगे आए. उन्होंने बस के पिछले हिस्से को खोलकर धुए पर काबू पाने की कोशिश कोशिश की और बिजली के तारों को अलग कर दिया, ताकि आग फैलने की संभावना खत्म हो सके.
स्थानीय लोगों ने भी की मदद: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, धुआं बढ़ता जा रहा था और हालात कुछ ही मिनटों में गंभीर रूप ले सकते थे. हालांकि चालक अशोक कुमार ने तुरंत कार्रवाई की और स्थानीय लोगों की मदद से हालात पर काबू पा लिया. थोड़ी देर बाद धुआं पूरी तरह शांत हो गया.
रोडवेज ने शुरू की जांच: सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बस की जांच की. अधिकारियों ने बताया कि बस में जो शॉर्ट सर्किट हुआ है वह एक तकनीकी खराबी लगती है और विभाग को इसकी जानकारी भेज दी गई है. घटना के बाद रोडवेज विभाग ने प्राथमिक जांच शुरू कर दी है.
क्षेत्राधिकारी वरुण कुमार ने कहा कि सभी बसों की वायरिंग की दोबारा जांच कराई जाएगी, ताकि इस तरह की घटना दोबारा न हो. यात्रियों का कहना है कि समय रहते कार्रवाई होने से सभी की जान बच गई.
