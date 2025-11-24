ETV Bharat / state

अलीगढ़ में रोडवेज की चलती बस में शॉर्ट सर्किट से आग, धुआं भरने से 50 यात्रियों में हड़कंप

हादसा कस्बा जट्टारी के करीब अलीगढ़-पलवल मार्ग पर हुआ, बस चालक ने काबू पाया.

शॉर्ट सर्किट
शॉर्ट सर्किट (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 24, 2025 at 8:00 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अलीगढ़: जिले के टप्पल क्षेत्र में एक बड़ा हादसा टल गया, जब यात्रियों से भरी रोडवेज की सीएनजी बस में अचानक शॉर्ट सर्किट से धुआं भरने लगा. कुछ ही सेकंड में बस में खलबली मच गई और यात्री घबराकर इधर-उधर देखने लगे. कई लोगों ने तुरंत शोर मचाया और चालक को स्थिति की जानकारी दी. हादसे के समय बस में लगभग 50 यात्री सवार थे. यह हादसा कस्बा जट्टारी के करीब अलीगढ़-पलवल मार्ग पर हुई.

बस को सूचना पर रोका गया: बस चालक अशोक कुमार के मुताबिक, रविवार शाम कस्बा जट्टारी के करीब अलीगढ़-पलवल मार्ग बस में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगने से धुआं भरने लगा. इसके बार यात्रियों की सूचना पर बस को सड़क किनारे रोक दिया, फिर बिना देर किए बस से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला.


चालक-परिचालक बोले शांत रहिए: यात्रियों के मुताबिक बस में शॉर्ट सर्किट से यात्रियों के बीच घबराहट बढ़ रही थी, लेकिन चालक और परिचालक ने उन्हें शांत रहने के लिए कहा. उसी दौरान वहां मौजूद स्थानीय लोग भी मदद के लिए आगे आए. उन्होंने बस के पिछले हिस्से को खोलकर धुए पर काबू पाने की कोशिश कोशिश की और बिजली के तारों को अलग कर दिया, ताकि आग फैलने की संभावना खत्म हो सके.


स्थानीय लोगों ने भी की मदद: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, धुआं बढ़ता जा रहा था और हालात कुछ ही मिनटों में गंभीर रूप ले सकते थे. हालांकि चालक अशोक कुमार ने तुरंत कार्रवाई की और स्थानीय लोगों की मदद से हालात पर काबू पा लिया. थोड़ी देर बाद धुआं पूरी तरह शांत हो गया.


रोडवेज ने शुरू की जांच: सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बस की जांच की. अधिकारियों ने बताया कि बस में जो शॉर्ट सर्किट हुआ है वह एक तकनीकी खराबी लगती है और विभाग को इसकी जानकारी भेज दी गई है. घटना के बाद रोडवेज विभाग ने प्राथमिक जांच शुरू कर दी है.

क्षेत्राधिकारी वरुण कुमार ने कहा कि सभी बसों की वायरिंग की दोबारा जांच कराई जाएगी, ताकि इस तरह की घटना दोबारा न हो. यात्रियों का कहना है कि समय रहते कार्रवाई होने से सभी की जान बच गई.

यह भी पढ़ें: हाथरस में रोडवेज बस और टैंकर की आमने-सामने भिड़ंत, चार की मौत, 21 घायल; बाइक सवार को बचाने में हुआ हादसा

यह भी पढ़ें: दुखद : मुंडन कराने जा रहे परिवार का वाहन लकड़ी लदे लोडर से टकराया, महिला व ड्राइवर की मौत, 8 लोग घायल

TAGGED:

SHORT CIRCUIT IN ALIGARH
ALIGARH NEWS
UP NEWS
ALIGARH FIRE NEWS
SHORT CIRCUIT IN BUS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

काशी तमिल संगमम 4.0: वाराणसी के मंदिरों से हुई दक्षिण-उत्तर भारत के संगीत एक्सचेंज की शुरुआत, इन संगीतकारों-कलाकारों का अहम योगदान

यूपी में घटे TB के मरीज; मौत के आंकड़ों में भी 28 फीसदी गिरावट, 92% मरीजों को मिला उपचार

बौद्ध पर्यटन में कुशीनगर का दबदबा; अब तक 20 लाख पर्यटकों ने किए महापरिनिर्वाण मंदिर के दर्शन

कानपुर में यूपीसीडा बनवा रहा ट्रांसगंगा सिटी पुल, गंगा पर बनने वाला चौथा पुल सफर बनाएगा आसान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.