बिहार में धू-धूकर जली बस, मंजर देख कांप उठे लोग
गया-पटना हाईवे पर एम्स के पास एक चलती बस में अचानक भीषण आग लग गई, दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया. पढ़ें खबर
Published : May 16, 2026 at 8:53 PM IST
गयाजी: बिहार के गयाजी में गयाजी डोभी पटना मुख्य मार्ग पर शनिवार की दोपहर बिहार परिवहन विभाग की एक चलती बस में अचानक भीषण आग लग गई. इस आगजनी की घटना से मुख्य सड़क पर काफी देर तक अफरा-तफरी और भगदड़ जैसी स्थिति बनी रही. यह पूरी घटना दोपहर करीब 3 बजे एम्स अस्पताल के बिल्कुल नजदीक और गयाजी एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर घटी.
बड़ा हादसा टला: राहत की बड़ी बात यह रही कि इस बस में एक भी यात्री सवार नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था. बिहार राज्य परिवहन गयाजी के अनुसार यह बस पिछले दो महीने से खराब थी और डोभी वर्कशॉप से मरम्मत कराकर गांधी मैदान स्थित सरकारी बस स्टैंड लौट रही थी. सर्विस करा कर लौट रही गाड़ी में रास्ते में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते पूरी बस धू-धू कर जलने लगी.
चालक-कंडक्टर सुरक्षित: बस में अचानक आग लगते ही चालक और कंडक्टर सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत गाड़ी छोड़कर नीचे उतर गए, जिससे वे हादसे का शिकार होते-होते बाल-बाल बचे. बस के चालक ने बताया कि बस के पिछले हिस्से से आग लगी थी, जो बाद में बस के पूरे हिस्से में फैल गई, जिससे आगे के भाग से आग की ऊंची लपटें उठती रहीं.
दमकल की मशक्कत: बस से उठती तेज लपटों और धुएं के गुबार को देखकर आसपास के ग्रामीण और राहगीर बड़ी संख्या में मौके पर जुट गए. सूचना मिलते ही पहले छोटी दमकल गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि उस पर काबू पाना मुश्किल था. इस वजह से बाद में फायर ब्रिगेड की बड़ी गाड़ी बुलाई गई और करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.
यातायात पूरी तरह ठप: सुरक्षा के मद्देनजर मेडिकल थाना पुलिस ने तुरंत गया डोभी मुख्य मार्ग के दोनों तरफ का ट्रैफिक पूरी तरह से रोक दिया था. इस वजह से मुख्य सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और यातायात पूरी तरह से ठप हो गया था. हालांकि ट्रैफिक रोकने से दमकल कर्मियों को आग बुझाने के काम में काफी सुविधा हुई और आग पर काबू पाया गया.
थानाध्यक्ष का बयान: मेडिकल थाना अध्यक्ष कृष्ण कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और ट्रैफिक डायवर्ट किया गया, फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, बस पूरी तरह जल चुकी है. बस के मलबे को रास्ते से हटाया जा रहा है. पुलिस टीम लगातार प्रयास कर रही है ताकि मुख्य मार्ग पर ट्रैफिक को दोबारा सुचारू रूप से चलाया जा सके.
"मरम्मत के बाद गया लौटने के दौरान एम्स के पास शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, पूरे मामले की जांच की जाएगी. अभी स्पष्ट मालूम नहीं है कि बस सरकारी डिपो की थी या किसी निजी संस्थान की थी."- कृष्ण कुमार, मेडिकल थाना अध्यक्ष
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