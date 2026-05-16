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बिहार में धू-धूकर जली बस, मंजर देख कांप उठे लोग

गयाजी: बिहार के गयाजी में गयाजी डोभी पटना मुख्य मार्ग पर शनिवार की दोपहर बिहार परिवहन विभाग की एक चलती बस में अचानक भीषण आग लग गई. इस आगजनी की घटना से मुख्य सड़क पर काफी देर तक अफरा-तफरी और भगदड़ जैसी स्थिति बनी रही. यह पूरी घटना दोपहर करीब 3 बजे एम्स अस्पताल के बिल्कुल नजदीक और गयाजी एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर घटी.

बड़ा हादसा टला: राहत की बड़ी बात यह रही कि इस बस में एक भी यात्री सवार नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था. बिहार राज्य परिवहन गयाजी के अनुसार यह बस पिछले दो महीने से खराब थी और डोभी वर्कशॉप से मरम्मत कराकर गांधी मैदान स्थित सरकारी बस स्टैंड लौट रही थी. सर्विस करा कर लौट रही गाड़ी में रास्ते में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते पूरी बस धू-धू कर जलने लगी.

चालक-कंडक्टर सुरक्षित: बस में अचानक आग लगते ही चालक और कंडक्टर सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत गाड़ी छोड़कर नीचे उतर गए, जिससे वे हादसे का शिकार होते-होते बाल-बाल बचे. बस के चालक ने बताया कि बस के पिछले हिस्से से आग लगी थी, जो बाद में बस के पूरे हिस्से में फैल गई, जिससे आगे के भाग से आग की ऊंची लपटें उठती रहीं.

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दमकल की मशक्कत: बस से उठती तेज लपटों और धुएं के गुबार को देखकर आसपास के ग्रामीण और राहगीर बड़ी संख्या में मौके पर जुट गए. सूचना मिलते ही पहले छोटी दमकल गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि उस पर काबू पाना मुश्किल था. इस वजह से बाद में फायर ब्रिगेड की बड़ी गाड़ी बुलाई गई और करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.