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चंबा में चलती बस की ब्रेक हुई फेल, बस में सवार थे 50 से ज्यादा लोग

चंबा में बाल-बाल टला बस हादसा ( ETV Bharat )

चंबा: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक सरकारी बस हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बची. जुम्महार से चंबा के लिए आज सुबह 7:45 बजे एचआरटीसी की बस रवाना हुई. इस दौरान घूम नामक एक जगह पर अचानक सरकारी बस की ब्रेक फेल हो गई और बस अनियंत्रित हो गई. बस में करीब 50 से ज्यादा लोग सवार थे, जिनकी जान बाल-बाल बची है. गनीमत रही कि इस दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ. ड्राइवर की सूझबूझ से टला हादसा प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जुम्महार से चम्बा के लिए रवाना हुई बस की घूम नामक स्थान पर ब्रेक फेल हो गई, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ और सतर्कता दिखाते हुए बस पर नियंत्रण पा लिया, जिससे 50 से ज्यादा सवारियों की जान-जान बाल बची. ड्राइवर ने बस को सड़क किनारे टकरा दिया, ताकि बस सड़क से नीचे खाई में न उतरे. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अगर बस ड्राइवर समय रहते स्थिति को नहीं संभालता तो ये हादसा बहुत बड़ा हो सकता था. घटना के बाद बस में सवार यात्रियों में दहशत का माहौल था, कई यात्री इस हादसे से सहमे हुए भी नजर आए. "आज सुबह हिमाचल प्रदेश निगम की बस की ब्रेक फेल होने से बड़ा हादसा होने से टला है, हालांकि पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया था और इस मामले की जांच की जा रही है." - विजय कुमार सकलानी, एसपी चंबा