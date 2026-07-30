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केदारनाथ पैदल मार्ग पर आवाजाही हुई बहाल, रामपुर बाजार में फिर ध्वस्त हुआ पुश्ता

घटना के बाद स्थानीय व्यापारियों, ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों में कार्यदायी संस्था एवं संबंधित विभाग की कार्यशैली को लेकर भारी नाराजगी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस सुरक्षा दीवार को भू-धंसाव रोकने के लिए बनाया गया था, वो पहली ही बारिश की परीक्षा में असफल साबित हो गई. अब दूसरी बार ढहने से निर्माण कार्य की गुणवत्ता और तकनीकी मानकों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

केदारनाथ हाईवे पर दीवार ढही, रामपुर बाजार में फिर ध्वस्त हुआ पुश्ता: मूसलाधार बारिश के बीच केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामपुर बाजार के पास स्थित संवेदनशील भूस्खलन क्षेत्र में बनाई गई सुरक्षा दीवार (पुश्ता) एक बार फिर भरभराकर ढह गई. महज दो महीने के भीतर यह दूसरी बार है, जब इसी स्थान पर सुरक्षा दीवार ध्वस्त हुई है.

उन्होंने बताया कि गुरुवार शाम के समय मार्ग को अस्थायी रूप से आवाजाही योग्य बना दिया गया, जिसके बाद केदारनाथ धाम से लौट रहे तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकाला गया. हालांकि, मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है.

जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि भूस्खलन की सूचना मिलते ही संबंधित विभागों, पुलिस, डीडीआरएफ समेत अन्य राहत एवं बचाव दलों को तत्काल मौके पर भेजा गया. मार्ग से मलबा हटाने और आवाजाही बहाल करने का कार्य युद्धस्तर पर शुरू किया गया, लेकिन लगातार हो रही बारिश और पहाड़ी से रुक-रुक कर गिर रहे मलबे व पत्थरों के कारण राहत एवं बहाली कार्य में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा.

रुद्रप्रयाग: केदारघाटी में लगातार हो रही बारिश के बीच केदारनाथ यात्रा मार्ग पर एक बार फिर भूस्खलन होने से यात्रा प्रभावित हुई. गौरीकुंड गेट से करीब 200 मीटर आगे पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर गिरने के कारण केदारनाथ पैदल मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया. ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा को आवाजाही रोकी गई. वहीं, देर शाम अस्थायी रूप से मार्ग बहाल हुआ. जिसके बाद यात्री अपने-अपने गंत्वयों की ओर निकले.

पहली बारिश में ही धंस गया पुश्ता: जानकारी के मुताबिक, इस संवेदनशील स्थल पर सुरक्षा कार्य फरवरी–मार्च में शुरू किया गया था और चारधाम यात्रा प्रारंभ होने से पहले इसे पूरा करने का दावा किया गया, लेकिन जून के पहले हफ्ते में हुई बारिश के दौरान ही पुश्ता धंस गया. उस समय राजमार्ग विभाग ने निर्माण कार्य में खामियों को स्वीकारते हुए दोबारा बेहतर गुणवत्ता और मजबूत तकनीक से कार्य कराने का आश्वासन दिया था.

इसके बावजूद हाल में ही पुश्ते में दरारें दिखाई देने लगीं और बुधवार रात हुई तेज बारिश के दौरान पूरी सुरक्षा दीवार फिर से ढह गई. इससे स्थानीय लोगों में विभागीय दावों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि इस स्थान पर सालों से लगातार भू-धंसाव हो रहा है, लेकिन विभाग हर बार करोड़ों रुपये खर्च कर केवल अस्थायी और कामचलाऊ निर्माण करता है.

उनका कहना है कि जब तक इस क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन और स्थायी भू-तकनीकी उपचार नहीं किया जाएगा, तब तक हर बारिश में यही स्थिति बनी रहेगी. ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता, डिजाइन और तकनीकी मानकों की निष्पक्ष जांच कराने की भी मांग की है.

यात्रियों की आवाजाही बहाल (फोटो सोर्स- SDRF)

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह भूस्खलन क्षेत्र सीधे रामपुर बाजार के ऊपर स्थित है. यदि समय रहते प्रभावी उपचार नहीं किया गया तो लगातार हो रहा भू-धंसाव बाजार और आसपास के भवनों के लिए भी गंभीर खतरा बन सकता है. उन्होंने शासन-प्रशासन से तत्काल विशेषज्ञ संस्थाओं से भू-वैज्ञानिक सर्वे कराकर स्थायी समाधान निकालने की मांग की है.

"इस क्षेत्र में लंबे समय से भू-धंसाव की समस्या बनी हुई है. विभाग को केवल दीवार बनाने के बजाय आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीक से पूरे ढलान का उपचार करना चाहिए. ताकि, भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो."- प्रमोद सिंह रावत, पूर्व ग्राम प्रधान

होटल कारोबारी बोले- दो साल से काम, नतीजा शून्य: स्थानीय होटल व्यवसायी संदीप सिंह रावत ने कहा कि पिछले लगभग दो सालों से विभाग इस क्षेत्र में अलग-अलग चरणों में कार्य कर रहा है, लेकिन आज तक स्थायी समाधान नहीं निकल पाया. उन्होंने बताया कि उच्च अधिकारियों को कई बार इस भू-धंसाव से बाजार पर पड़ने वाले संभावित खतरे से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई.

उन्होंने शासन और प्रशासन से मांग की कि इस संवेदनशील स्थल का विशेषज्ञ संस्थाओं से विस्तृत भू-वैज्ञानिक परीक्षण कराया जाए और आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीकों के माध्यम से स्थायी सुरक्षा कार्य कराया जाए. वहीं, जिलाधिकारी विशाल मिश्रा का कहना है कि मामले में जांच की जाएगी.

स्थानीय निवासी नितिन जनलोकी ने कहा कि यदि समय रहते इस संवेदनशील क्षेत्र का वैज्ञानिक उपचार नहीं किया गया तो भविष्य में यह समस्या केवल सड़क तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि रामपुर बाजार और आसपास के क्षेत्र के लिए भी बड़ा खतरा बन सकती है. ऐसे में अब सभी की निगाहें शासन और संबंधित विभाग की आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं.

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