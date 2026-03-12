ETV Bharat / state

बाघों के मूवमेंट से बदला मंत्री मदन दिलावर का पदयात्रा रूट, अब मुकुंदरा के कोर एरिया के बाहर से जाएंगे

मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व का मुख्य उपवन संरक्षक ( ETV Bharat Kota )

कोटा: प्रदेश के शिक्षा एवं पंचायत राज्य मंत्री मदन दिलावर अपने विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी में पदयात्रा करने वाले हैं. उन्होंने जारी किए गए रूट में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के कोर एरिया के तीन गांवों जैसे गिरधरपुरा, कोलीपुरा और दामोदरपुरा को शामिल किया गया था. पदयात्रा के दौरान वे कोर एरिया के दो गांवों गिरधरपुरा और दामोदरपुरा में रात्रि विश्राम और भोजन भी करने वाले थे. इस दौरान वनविभाग से पता चला कि इन गांवों के आसपास इन दिनों चार बाघों का मूवमेंट बना हुआ है. इसके बाद उन्होंने अपना प्लान बदल दिया और नया रूट जारी किया है. अब वे मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के कोर एरिया के गांवों में से नहीं जाएंगे. मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के उप वन संरक्षक मुथु सोमासुंदरम का कहना है कि पदयात्रा को लेकर एक पत्र मिला था. इसके बाद विभाग ने मंत्री मदन दिलावर से बातचीत की. उन्हें टाइगर रिजर्व के कोर एरिया के संबंध में जानकारी दे दी थी और यह भी बताया था कि इस क्षेत्र में चार बाघों का मूवमेंट बना हुआ है. मंत्री मदन दिलावर का कहना था कि यात्रा का प्लान बनाया गया था, जिसमें टाइगर रिजर्व के कोर एरिया के तीन गांव दामोदरपुरा, कोलीपुरा और गिरधरपुरा भी आ रहे थे. यात्रा के संबंध में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के उप वन संरक्षक मुथु सोमासुंदरम को जानकारी मिली. उन्होंने बताया कि यहां बाघों का मूवमेंट है और बड़ी संख्या में लोगों के साथ निकलना मुश्किल हो सकता है, इसलिए इस क्षेत्र में वाहन से यात्रा निकाल लें. इस पर उन्होंने इन तीनों गांवों को पदयात्रा के रूट से हटा दिया है. पढ़ें: ओरण बचाने के लिए जैसलमेर से जयपुर तक पदयात्रियों को जोधपुर में मिला भारी जनसमर्थन