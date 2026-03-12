बाघों के मूवमेंट से बदला मंत्री मदन दिलावर का पदयात्रा रूट, अब मुकुंदरा के कोर एरिया के बाहर से जाएंगे
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर 13 से 16 मार्च तक रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र के 27 गांवों से पदयात्रा निकालेंगे. यह यात्रा 65 किलोमीटर चलेगी.
Published : March 12, 2026 at 2:46 PM IST
कोटा: प्रदेश के शिक्षा एवं पंचायत राज्य मंत्री मदन दिलावर अपने विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी में पदयात्रा करने वाले हैं. उन्होंने जारी किए गए रूट में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के कोर एरिया के तीन गांवों जैसे गिरधरपुरा, कोलीपुरा और दामोदरपुरा को शामिल किया गया था. पदयात्रा के दौरान वे कोर एरिया के दो गांवों गिरधरपुरा और दामोदरपुरा में रात्रि विश्राम और भोजन भी करने वाले थे. इस दौरान वनविभाग से पता चला कि इन गांवों के आसपास इन दिनों चार बाघों का मूवमेंट बना हुआ है. इसके बाद उन्होंने अपना प्लान बदल दिया और नया रूट जारी किया है. अब वे मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के कोर एरिया के गांवों में से नहीं जाएंगे.
मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के उप वन संरक्षक मुथु सोमासुंदरम का कहना है कि पदयात्रा को लेकर एक पत्र मिला था. इसके बाद विभाग ने मंत्री मदन दिलावर से बातचीत की. उन्हें टाइगर रिजर्व के कोर एरिया के संबंध में जानकारी दे दी थी और यह भी बताया था कि इस क्षेत्र में चार बाघों का मूवमेंट बना हुआ है. मंत्री मदन दिलावर का कहना था कि यात्रा का प्लान बनाया गया था, जिसमें टाइगर रिजर्व के कोर एरिया के तीन गांव दामोदरपुरा, कोलीपुरा और गिरधरपुरा भी आ रहे थे. यात्रा के संबंध में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के उप वन संरक्षक मुथु सोमासुंदरम को जानकारी मिली. उन्होंने बताया कि यहां बाघों का मूवमेंट है और बड़ी संख्या में लोगों के साथ निकलना मुश्किल हो सकता है, इसलिए इस क्षेत्र में वाहन से यात्रा निकाल लें. इस पर उन्होंने इन तीनों गांवों को पदयात्रा के रूट से हटा दिया है.
अब 27 की जगह 24 गांवों में होगी पदयात्रा: मंत्री दिलावर की पदयात्रा 13 से 16 मार्च तक चार दिनों में रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र के 27 गांवों से होकर निकलने वाली थी. यह पदयात्रा करीब 70 किमी लंबी थी और पहले इसका रूट मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में बसे गांवों से होकर गुजरने वाला था, अधिकारियों से बातचीत के बाद दिलावर ने रूट में बदलाव कर दिया है.अब कोर एरिया के तीन गांव हटाने के बाद यह पदयात्रा चार दिनों में 24 गांवों से होकर 65 किलोमीटर चलेगी.
यह रखा गया है रूट: मंत्री मदन दिलावर की पदयात्रा 13 मार्च को नयागांव से शुरू होनी है. पहले दिन यह 14 किलोमीटर चलेगी, जो डोबड़ा, पदमपुरा, कोथला, थोलपुरा, डडवाड़ा, भवंरिया, कंवरपुरा, हरिपुरा, रांवठा व सोहनपुरा होते हुए समाप्त होगी. इसके बाद 14 मार्च को पदयात्रा 10 किलोमीटर चलेगी, जो मोहनपुरा और मंदरगढ़ होते हुए देवनाली में खत्म होगी. पहले यह यात्रा दामोदरपुरा तक जानी थी, जहां रात्रि विश्राम का कार्यक्रम था, जिसे अब बदलकर देवनाली में कर दिया गया है. इसके बाद 15 मार्च को देवनाली से केशवपुरा, जसपुरा, किशनपुरा, डोलिया व गुर्जर ढाणी चांदबावड़ी तक 18 किमी की पदयात्रा होगी. पहले यह यात्रा गिरधरपुरा में जाकर रुकनी थी, लेकिन अब बदलाव करते हुए इसे गुर्जर ढाणी चांदबावड़ी में ही समाप्त किया जाएगा. इसी तरह 16 मार्च को आखिरी दिन 21 किलोमीटर की पदयात्रा भैरूपुरा, बोराबास, कोटा डेम की टोपरिया, जामनिया बावड़ी और बलिंडा तक होगी.