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त्रिनेत्र गणेश परिक्रमा मार्ग पर टाइगर 'गणेश' का मूवमेंट, सुरक्षा को लेकर कुछ देर के लिए मार्ग किया बंद

परिक्रमा मार्ग पर विचरण करता बाघ ( ETV Bharat Swaimadhopur )

सवाईमाधोपुर: रणथंभौर नेशनल पार्क के बीचों-बीच स्थित त्रिनेत्र गणेश परिक्रमा मार्ग पर श्रद्धालु उस समय दहशत में आ गए, जब अचानक टाइगर T-120 'गणेश' चहलकदमी करता हुआ नजर आया. वन विभाग की टीम को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, वनकर्मी मौके पर पहुंचे और टाइगर की ट्रैकिंग एवं मॉनिटरिंग शुरू कर दी. वनकर्मियों ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी को सुरक्षित निकाला और करीब डेढ़ घंटे तक परिक्रमा मार्ग को बंद कर दिया, ताकि कोई अनहोनी न हो. टाइगर के जंगल की ओर लौटने का इंतजार करने के बाद, जब उसका रुख जंगल की ओर हुआ, तब सुरक्षा इंतजाम पुख्ता करने के बाद परिक्रमा मार्ग फिर से खोला गया. पढ़ें: टेरिटरी की जंग के बीच रणथंभौर नेशनल पार्क से दो बाघिनें लापता , वन विभाग में मचा हड़कंप