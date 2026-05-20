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त्रिनेत्र गणेश परिक्रमा मार्ग पर टाइगर 'गणेश' का मूवमेंट, सुरक्षा को लेकर कुछ देर के लिए मार्ग किया बंद

परिक्रमा मार्ग रणथंभौर से होकर गुजरता है, जहां बाघों का हमेशा मूवमेंट बना रहता है. बुधवार के दिन वनकर्मियों के सामने दोहरी चुनौती होती है.

Parikrama Route Ranthambore
परिक्रमा मार्ग पर विचरण करता बाघ (ETV Bharat Swaimadhopur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 20, 2026 at 3:35 PM IST

2 Min Read
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सवाईमाधोपुर: रणथंभौर नेशनल पार्क के बीचों-बीच स्थित त्रिनेत्र गणेश परिक्रमा मार्ग पर श्रद्धालु उस समय दहशत में आ गए, जब अचानक टाइगर T-120 'गणेश' चहलकदमी करता हुआ नजर आया. वन विभाग की टीम को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, वनकर्मी मौके पर पहुंचे और टाइगर की ट्रैकिंग एवं मॉनिटरिंग शुरू कर दी.

वनकर्मियों ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी को सुरक्षित निकाला और करीब डेढ़ घंटे तक परिक्रमा मार्ग को बंद कर दिया, ताकि कोई अनहोनी न हो. टाइगर के जंगल की ओर लौटने का इंतजार करने के बाद, जब उसका रुख जंगल की ओर हुआ, तब सुरक्षा इंतजाम पुख्ता करने के बाद परिक्रमा मार्ग फिर से खोला गया.

पढ़ें: टेरिटरी की जंग के बीच रणथंभौर नेशनल पार्क से दो बाघिनें लापता , वन विभाग में मचा हड़कंप

परिक्रमा मार्ग पर बाघों का मूवमेंट: त्रिनेत्र गणेश परिक्रमा मार्ग रणथंभौर के जंगलों से होकर गुजरता है, जहां बाघों का हमेशा मूवमेंट बना रहता है. विशेषकर बुधवार के दिन वनकर्मियों के सामने दोहरी चुनौती होती है. श्रद्धालुओं की सुरक्षा और टाइगर की मॉनिटरिंग. बुधवार होने के कारण त्रिनेत्र गणेश श्रद्धालुओं की काफी भीड़ थी. टाइगर T-120 'गणेश' के परिक्रमा मार्ग पर आने से श्रद्धालु दहशत में आ गए, लेकिन वनकर्मियों ने न सिर्फ उन्हें सुरक्षित किया बल्कि टाइगर की सुरक्षा का भी ध्यान रखा.

डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि परिक्रमा मार्ग नेशनल पार्क के बीचों-बीच से गुजरता है, जहां बाघों के टेरिटरी होने के कारण अक्सर मार्ग पर बाघ का मूवमेंट हो जाता है. बुधवार को भी टाइगर T-120 'गणेश' का मूवमेंट नजर आया, जिसके बाद टीम ने उसका रुख जंगल की ओर करवाया और फिर परिक्रमा शुरू करवाई.

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TRINETRA GANESH TEMPLE
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PARIKRAMA ROUTE RANTHAMBORE

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