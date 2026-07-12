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दिल्ली में आज बादलों की दिखेगी आवाजाही; बारिश पर क्या बोला मौसम विभाग, पढ़ें ताजा Weather Report

मौसम विभाग की तरफ से कहा गया कि तापमान में एक बार फिर बढ़ोतरी देखी सकती है. पढ़ें पूरी खबर..

दिल्ली में बादल छाए रहने की संभावाना
दिल्ली में बादल छाए रहने की संभावाना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 12, 2026 at 7:38 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के तापमान में एक बार फिर बढ़ोतरी देखी जा रही है. रविवार सुबह दिल्ली का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, रविवार को अधिकतम तापमान 37-39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26-28 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है.

इससे पहले शनिवार को अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग की तरफ से संभावना जताई गई है कि रविवार को बादलों की आवाजाही देखी जा सकती है, हालांकि बारिश होने की संभावना नहीं है. वहीं सोमवार को भी कमोबेश यही स्थिति रहने का अनुमान है.

वायु गुणवत्ता की बात करें तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, दिल्ली के आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 415 दर्ज किया गया. वहीं अशोक नगर में 263, बवाना में 253, बुराड़ी में 192, चांदनी चौक में 132, डीटीयू में 208, आईजीआई एयरपोर्ट क्षेत्र में 213, आईआईटी दिल्ली में 292, जेएनयू में 184, मुंडका में एक्यूआई 265 दर्ज किया गया.

इसके अलावा नरेला में 267, एनएसआईटी द्वारका में 176, नॉर्थ कैंपस डीयू में 224, ओखला फेज 2 में 230, पूसा में 258, रोहिणी में 278, सोनिया विहार में 243, विवेक विहार में 258 और वजीरपुर में एक्यूआई 392 दर्ज किया गया. बारिश के बाद एक्यूआई में सुधार देखा गया था, लेकिन स्थिति अब वापस जस की तस देखी जा रही है.

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