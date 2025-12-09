ETV Bharat / state

एनएच 52 पर बाघिन से थमा ट्रैफिक, ऐसे पार किया दरा घाटी में हाईवे...देखिए वीडियो

नेशनल हाईवे 52 पर मंगलवार को बाघिन का मूवमेंट देखा गया. इसके बाद दरा की नाल से ट्रैफिक रोक दिया.

tigress crossing the highway in Dara Valley
दरा घाटी में हाईवे पार करते बाघिन (Photo source: Police and Forest Department)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 9, 2025 at 2:25 PM IST

2 Min Read
कोटा: मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से गुजर रहे नेशनल हाईवे नंबर 52 के दरा अमझार रोड पर मंगलवार को एक बाघिन का मूवमेंट देखा गया. इसके बाद दरा की नाल से गुजर रहा ट्रैफिक रोक दिया गया. बाघिन के क्रॉस करने के बाद ट्रैफिक चालू किया. वहां मौजूद पुलिसकर्मी ने इसका वीडियो बनाया और उच्च अधिकारियों को सूचना दी.

मोडक थाना अधिकारी उत्तम सिंह ने बताया कि बाघिन (Tigress) जब हाईवे क्रॉस कर रही थी, तब 5 से 7 मिनट रास्ता बंद रखा गया. इससे हल्का जाम लगा, लेकिन बाद में रास्ता खोल दिया. बाघिन हाईवे क्रॉस कर भटवाड़ा की तरफ चली गई. वहीं मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के उप वन संरक्षक मुथु सोमासुंदरम ने कहा कि वन विभाग की टीम टाइगर की मॉनिटरिंग में जुटी है. नेशनल हाईवे 52 को एमटी 8 बाघिन ने क्रॉस किया है. वह भटवाड़ा गांव की तरफ से वापस जंगल में चली गई. दरा की तरफ से यह रावठा की तरफ आ रही है. फॉरेस्ट टीम रेडियो सिग्नल से ट्रैकिंग में जुटी है. 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है. हमने पहले ही सूचना दे दी थी, इसलिए भीड़ इकट्ठी नहीं होने दी.

एनएच 52 पर बाघिन का मूवमेंट (Video source: Police and Forest Department)

ग्रामीणों को दी हिदायत: डीसीएफ सोमासुंदरम का कहना है कि फॉरेस्ट टीम ने पहले ही भटवाड़ा गांव में ग्रामीणों को समझा दिया कि जंगल की तरफ अकेले नहीं जाएं. अभी बाघिन का मूवमेंट इस एरिया में है. इसका मूवमेंट अभी जंगल की तरफ बढ़ रहा है. अगर कोई भी बदलाव होगा तो सूचना दे देंगे. बच्चों को जंगल में नहीं जाने के साथ ही मवेशी जंगल में नहीं ले जाने की हिदायत भी दी है.

