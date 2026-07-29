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राजस्थानी भाषा को लेकर आंदोलन तेज: 7वें दिन भी आमरण अनशन जारी, राज्यपाल के नए निर्देशों पर छात्रों ने उठाए सवाल

राजस्थानी भाषा के मुद्दे के साथ-साथ आंदोलनकारी छात्रों ने प्रदेश में छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की मांग भी उठाई.

Shubham Rewar on an indefinite hunger strike
आमरण अनशन कर रहे छात्र नेता शुभम रेवाड़ (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 29, 2026 at 6:58 PM IST

5 Min Read
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जयपुर: प्रदेश में राजस्थानी भाषा को लेकर चल रही बहस के बीच एक ओर राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे ने प्रदेश के प्रमुख विश्वविद्यालयों में राजस्थानी भाषा अध्ययन केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए हैं. वहीं, दूसरी ओर राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र नेताओं का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है. मराठी भाषा अध्ययन केंद्र खोलने के आदेशों का विरोध और राजस्थानी भाषा का नियमित विभाग स्थापित करने की मांग को लेकर छात्र नेता शुभम रेवाड़ का आमरण अनशन बुधवार को सातवें दिन भी जारी रहा.

डॉक्टरों की टीम को लौटाया: शुभम के अनशन के सातवें दिन स्वास्थ्य जांच के लिए पहुंचे डॉक्टरों की टीम को छात्र नेता ने जांच कराने से इनकार करते हुए लौटा दिया. उन्होंने कड़े स्वर में कहा कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस फैसला नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. हालांकि डॉक्टर्स ने स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताते हुए बताया कि लंबे समय से भोजन नहीं करने के कारण शरीर में कीटोन स्तर बढ़ रहा है और इसका असर किडनी पर भी पड़ रहा है.

छात्रों की ये है मांग... (ETV Bharat Jaipur)

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अध्ययन केंद्र नहीं, नियमित विभाग चाहिए: आमरण अनशन पर बैठे छात्र नेता शुभम रेवाड़ ने कहा कि राज्यपाल महाराष्ट्र से आते हैं और राजस्थान के विश्वविद्यालयों में मराठी भाषा को बढ़ावा देने के आदेश जारी करते हैं, जबकि राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी के लिए आज तक नियमित विभाग स्थापित नहीं किए गए. उनका आरोप है कि विश्वविद्यालयों में मराठी भाषा पढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है, जबकि राजस्थानी भाषा के विद्यार्थी वर्षों से अपने विषय के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि राजभवन की ओर से अध्ययन केंद्रों की घोषणा की जा रही है, जबकि तीन विश्वविद्यालयों में राजस्थानी से जुड़े विभाग भी मौजूद हैं. राजस्थान विश्वविद्यालय में पहले से राजस्थानी अध्ययन केंद्र चल रहा है. छात्रों की मांग केवल अध्ययन केंद्र खोलने की नहीं, बल्कि राजस्थान विश्वविद्यालय में नियमित शैक्षणिक विभाग स्थापित करने, पाठ्यक्रम शुरू करने और स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति करने की है, ताकि विद्यार्थी राजस्थानी भाषा का अध्ययन कर सकें.

Students come out in support of Rewad
रेवाड़ के समर्थन में उतरे छात्र (ETV Bharat Jaipur)

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स्वास्थ्य बिगड़ रहा, लेकिन आंदोलन जारी: शुभम रेवाड़ ने बताया कि डॉक्टरों ने स्वास्थ्य खराब होने और किडनी पर असर पड़ने की आशंका जताई है, लेकिन इसके बावजूद वे अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे. उनका कहना है कि ये संघर्ष केवल एक छात्र का नहीं, बल्कि राजस्थान की भाषा और अस्मिता का संघर्ष है. वहीं अब इस आंदोलन को अन्य छात्रों का भी समर्थन मिल रहा है. प्रदर्शन में शामिल छात्र उज्ज्वल चौधरी ने कहा कि राजस्थानी उनकी मातृभाषा और पहचान है. इसलिए प्रत्येक विश्वविद्यालय में सबसे पहले राजस्थानी भाषा का नियमित विभाग स्थापित किया जाना चाहिए.

उन्होंने आरोप लगाया कि यदि विश्वविद्यालयों में मराठी भाषा पढ़ाई जाएगी तो स्वाभाविक रूप से मराठी भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति होगी. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल यही चाहते हैं कि उनके गृह राज्य के युवाओं को ये अवसर मिले. उन्होंने कहा कि फिलहाल आंदोलन राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर तक सीमित है, लेकिन यदि मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो इसे पूरे प्रदेश में व्यापक जनआंदोलन का रूप दिया जाएगा.

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छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की भी मांग: राजस्थानी भाषा के मुद्दे के साथ-साथ आंदोलनकारी छात्रों ने प्रदेश में छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की मांग भी उठाई. उनका कहना है कि छात्रसंघ चुनाव लोकतांत्रिक नेतृत्व तैयार करने का माध्यम हैं और इन्हें दोबारा शुरू किया जाना चाहिए, ताकि संघर्षशील युवाओं को राजनीति में अवसर मिल सके.

राज्यपाल ने 11 विश्वविद्यालयों को दिए थे निर्देश: इससे पहले राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे के निर्देश पर राज्यपाल के सचिव डॉ पृथ्वी ने प्रदेश के 11 प्रमुख विश्वविद्यालयों के कुलगुरुओं को पत्र जारी कर राजस्थानी भाषा अध्ययन केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने और की गई कार्रवाई से राजभवन को अवगत कराने के निर्देश दिए. पत्र में कहा गया कि राजस्थान के बड़े भू-भाग में राजस्थानी भाषा बोली जाती है और ये प्रदेश की संस्कृति और लोक परंपरा का अभिन्न हिस्सा है. ऐसे में प्रमुख विश्वविद्यालयों में राजस्थानी भाषा अध्ययन केंद्र स्थापित किए जाना आवश्यक है.

इन विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी किए गए:

  • राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
  • जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
  • मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर
  • महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर
  • कोटा विश्वविद्यालय, कोटा
  • महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर
  • वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
  • गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा
  • पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर
  • महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर
  • राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर

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