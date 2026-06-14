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दुर्ग में बुजुर्ग दंपति की संदिग्ध मौत, फॉरेंसिक टीम खोलेगी घटना का राज

स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में रविवार को एक साथ दो लाशें बरामद हुई है. पुलिस केस की जांच में जुट गई है.

Suspicious death of elderly couple in Durg
दुर्ग में बुजुर्ग दपंति की संदिग्ध मौत (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 14, 2026 at 4:33 PM IST

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दुर्ग: जिले के वृंदा नगर में रविवार को एक बुजुर्ग दंपति की लाश बरामद हुई है. घर के सामने वाले कमरे में पत्नी का शव जमीन पर पड़ा मिला, जबकि अंदर के कमरे में पति का शव बरामद हुआ है. घटना के बाद पूरे इलाके में मातम पसर गया है. वैशाली नगर थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम इस घटना की जांच कर रही है.

दुर्ग पुलिस ने की मृतकों की पहचान

मृतकों की पहचान जी वेंकट रमन और उनकी पत्नी जी विद्यावती के रूप में हुई है. वेंकट रमन की उम्र 55 साल और जी विद्यावती की उम्र 52 साल है. शुरुआती जांच में पता चला है कि वेंकट रमन ने जान दी है. जबकि उनकी पत्नी के गले पर रस्सी के निशान मिले हैं. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा.

दुर्ग सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी (ETV BHARAT)

रविवार सुबह करीब 9 बजे घर में कोई हलचल नहीं होने पर पड़ोस में रहने वाली मृतक की मां घर पहुंची. वहां उसने अपनी बहू विद्यावती को मृत अवस्था में पड़ा देखा. अंदर वाले कमरे में जाने पर उसका बेटा वेंकट रमन भी मरा हुआ पड़ा था. इसके बाद उसने अपने छोटे बेटे मदन राव को सूचना दी. मदन राव ने पुलिस को सूचना दी है. उसके बाद पुलिस पहुंची- सत्यप्रकाश तिवारी, सीएसपी, दुर्ग भिलाई

आर्थिक तंगी से जूझ रहा था परिवार

सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि पुलिस को घटनास्थल से किसी भी प्रकार का कोई पत्र नहीं मिला है. घटना वाले स्थान से पुलिस ने एक मोबाइल फोन बरामद किया है. जिसका स्क्रीन लॉक है. पुलिस मोबाइल की जांच के बाद कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की संभावना जता रही है.पूछताछ में पता चला है कि वेंकट रमन ऑटो चालक था और आर्थिक तंगी से जूझ रहा था. दंपत्ति का एक बेटा ओडिशा में काम करता है, जो घटना की सूचना मिलने के बाद भिलाई के लिए रवाना हो गया है.

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