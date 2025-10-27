ETV Bharat / state

शीशमबाड़ा से हटेगा कूड़े का पहाड़, लोगों दुर्गंध से मिलेगी राहत, जानिए कैसे?

राजधानी देहरादून से हर दिन करीब 400 से 500 टन कूड़ा शीशमबाड़ा वेस्ट प्लांट में पहुंचता है.

शीशमबाड़ा से हटेगा कूड़े का पहाड़ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 27, 2025 at 5:27 PM IST

Updated : October 27, 2025 at 5:39 PM IST

देहरादून: राजधानी देहरादून का शीशमबाड़ा वो जगह है, जहां शहर का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगा है. इसी प्लांट से कभी कूड़ा निस्तारण की उम्मीद थी, लेकिन अब वहां कचरे के पहाड़ बन गया है. इस कारण यहां आसपास के लोगों का रहना दुभर हो गया है. अब नगर निगम ने इस समस्या को खत्म करने के लिए नई योजना बनाई है.

राजधानी देहरादून से हर दिन करीब 400 से 500 टन कूड़ा शीशमबाड़ा वेस्ट प्लांट में पहुंचता है. साल 2017 में शीशमबाड़ा वेस्ट प्लांट बनकर तैयार हुआ था. प्लांट की पुरानी कंपनी रैमकी ग्रुप थी, जो 2018 से 2022 तक प्लांट का संचालन कर रही थी. इस कंपनी के दौरान शीशमबाड़ा वेस्ट प्लांट में करीब 5 से 6 लाख टन कूड़े का पहाड़ बनकर तैयार हो गया था, जिसके बाद नगर निगम ने इस कंपनी को हटा कर नई कंपनी NACOF प्लांट का संचालन करने की जिम्मेदारी दी गई थी. इ

शीशमबाड़ा से हटेगा कूड़े का पहाड़ (ETV Bharat)

इस कंपनी ने एक नई मशीन लगाई है. यह कंपनी शीशमबाड़ा वेस्ट प्लांट में इकट्ठे हो रहे कूड़े को अलग-अलग प्रक्रिया से करीब 30 टन जैविक खाद बनाती है, जबकि बाकि वेस्ट से निकलता है. RDF यानी Refuse Derived Fuel, जो प्लास्टिक और जले हुए कचरे का यही मिश्रण अब यहां करीब 5 लाख टन के पहाड़ में बदल चुका है, जो बदबू, धुएं और आग की आशंका बढ़ा रहा है.

इसी को देखते हुए नगर निगम ने अब RDF के निस्तारण की प्रक्रिया शुरू कर दी है. हर दिन 500 टन से अधिक RDF सीमेंट फैक्ट्रियों को भेजा जा रहा है, ताकि यह पहाड़ धीरे-धीरे खत्म हो सके. देहरादून नगर निगम के अनुसार RDF को राजस्थान और मुजफ्फरनगर की सीमेंट फैक्ट्रियों तक भेजा जा रहा है, जहां इसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा.

यह प्रक्रिया पर्यावरण के अनुकूल मानी जा रही है, क्योंकि इससे न केवल कूड़े के पहाड़ से राहत मिलेगी, बल्कि औद्योगिक उपयोग के रूप में भी इसका फायदा होगा. देहरादून के नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खन्ना ने कहना है कि 2017 से RDF का निस्तारण नहीं हुआ था, लेकिन अब इसकी नियमित निकासी शुरू हो चुकी है और अगले 10 महीनों में शीशमबाड़ा का RDF पहाड़ खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है.

साल 2017 में शुरू हुआ शीशमबाड़ा वेस्ट प्लांट कुछ ही सालों में तकनीकी खामियों और स्थानीय विरोध की वजह से चर्चा में रहा. अब देहरादून नगर निगम का दावा है कि RDF निस्तारण से देहरादून को कूड़े के पहाड़ से राहत मिलेगी. हालांकि असली चुनौती यही है कि आने वाले सालों में ये हालात दोबारा न बनें.

Last Updated : October 27, 2025 at 5:39 PM IST

SOLID WASTE MANAGEMENT PLANT
MOUNTAINS OF GARBAGE DEHRADUN
कूड़े का पहाड़ शीशमबाड़ा
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट
DEHRADUN SHEESHAMBADA

