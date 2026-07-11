ग्राउंड रिपोर्ट मेरठ: सड़कों पर गंदगी के 'पहाड़' और बजबजाते नाले, नारकीय जीवन जीने को मजबूर शहरवासी

ग्राउंड रिपोर्ट मेरठ: सड़कों पर गंदगी के 'पहाड़' और बजबजाते नाले, नारकीय जीवन जीने को मजबूर शहरवासी
मेरठ नगर निगम और स्थानीय प्रशासन के सफाई व्यवस्था के बड़े-बड़े दावे जमीनी स्तर पर पूरी तरह दम तोड़ते आ रहे नजर
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 11, 2026 at 3:38 PM IST
मेरठ : मेरठ नगर निगम और स्थानीय प्रशासन के सफाई व्यवस्था के बड़े-बड़े दावे जमीनी स्तर पर दम तोड़ते नजर आ रहे हैं. ईटीवी भारत की टीम ने जब मेरठ शहर विधानसभा क्षेत्र के जमीनी हालात का जायजा लिया तो दावों की पोल खुलती दिखाई दी. यहां के कई इलाकों में साफ-सफाई के नाम पर महज खानापूर्ति कर दी जाती है, जिसकी वजह से सड़कों से लेकर नालों तक जगह-जगह कचरे के ढेर बजबजा रहे हैं. हालात ऐसे हैं कि भारी बदबू और गंदगी के कारण यहां से लोगों का निकलना भी मुश्किल हो गया है. देखिए ग्राउंड रिपोर्ट...
ईटीवी भारत की टीम ने मेरठ शहर विधानसभा क्षेत्र के लिसाड़ी क्षेत्र, पीलोखड़ी, कमेला क्षेत्र, कांच का पुल एरिया समेत कई इलाकों का दौरा किया. इन सभी इलाकों में सड़कों पर कचरे का पहाड़, बजबजाती गंदगी और हवा में फैली भारी दुर्गंध नजर आई. यहां अफसरों और नेताओं के तमाम दावे दम तोड़ते नजर आए, जो कि सफाई अभियान और स्वच्छता के नाम पर किये जाते रहते हैं. यहां के लोगों का कहना है कि वह नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं, अधिकारियों के पास जाते हैं तो अधिकारी सिर्फ आश्वासन देते हैं, वहीं कई लोग यह भी मानते हैं कि साफ-सफाई की कोशिश हो रही है, लेकिन जो कोशिश है वह पर्याप्त नहीं है.
यहां कमेला रोड के नजदीक राजकीय कन्या इंटर कॉलेज है, जिसमें कभी बड़ी संख्या में छात्राएं आती थीं, लेकिन अब बताते हैं कि पास में गंदगी के ढेर की वजह से उनकी संख्या लगातर घट रही है. राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य गीता सिरोही का कहना है कि ऐसा कोई मंच नहीं है, जहां उन्होंने और उनके स्टाफ ने अपनी पीड़ा बयां न की हो. विधायक, पार्षद और नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता. उन्होंने कहा कि स्कूल से लगा हुआ नगर निगम का स्थानीय डिपो है, फिर भी यहां की हालत बेहद खराब है.
प्रधानाचार्य ने यह भी कहा कि विद्यालय से महज 50 मीटर की दूरी पर गंदगी का ढेर और गंदा नाला है, जिसकी दुर्गंध से बड़ी दिक्कत होती है. यहां तक की छात्राओं और टीचर्स की तबीयत भी कई बार खराब हो जाती है. उन्होंने यह भी कहा कि बरसात होने के बाद जोखिम और भी बढ़ जाता है. हालात इतने खराब हो जाते हैं कि बेटियां स्कूल तक भी नहीं आ पाती हैं.
वहीं, हापुड़ रोड़ के नजदीक में रहने वाले माजिद ने बताया कि नगर निगम की टीम अगर आती भी है, तो नालों से गंदगी को निकालकर सड़क पर डाल देती है, फिर वह कूड़ा सड़कों पर पड़ा रहता है और वहां से लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है. बरसात में तो और भी हालात खराब हो जाते हैं. उन्होंने कहा कि जब लोग नमाज पढ़ने मस्जिद आते हैं, तो उन्हें इस गंदगी से गुजरने पड़ता है.
कूड़ा नालों में भर देते हैं लोग - महापौर
वहीं, इस मामले में मेरठ के महापौर हरिकांत अहलूवालिया ने कहा कि शहरभर में सफाई अभियान चलाया गया है, नगर निगम ने अलग-अलग नालों की सफाई के लिए टीमें लगाई हैं. उन्होंने कहा कि लोग हर दिन कूड़ा नालों में भर देते हैं, नालों के बाहर जो सिल्ट निकाली जाती है, उस पर भी कूड़ा डालने लग जाते हैं, जबकि कूड़े वाली गाड़ियां डोर टू डोर जाती हैं.
साफ-सफाई पर कम दिया जा रहा ध्यान- विधायक
शहर विधायक रफीक अंसारी का कहना है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बेटियों के लिए शिक्षा का मंदिर बनाया गया था, लेकिन वर्तमान सरकार में शासन-प्रशासन लापरवाह बने हुए हैं. वह बार-बार अधिकारियों से यहां साफ सफाई के लिए कोशिश करने की बात कहते हैं, लेकिन ध्यान नहीं दिया जाता. वह कहते हैं कि शायद इसकी वजह यह है कि वह विपक्ष के विधायक हैं. उनका कहना है कि उनकी विधानसभा क्षेत्र में साफ-सफाई पर ध्यान कम दिया जा रहा है.
लगातार जारी है सफाई अभियान - नगर आयुक्त
नगर आयुक्त सौरभ गंगवार का कहना है कि ऐसे तमाम क्षेत्रों को अप्रैल में ही चिन्हित कर लिया गया था. उन नालों को भी चिन्हित किया गया था जिन में काफी गंदगी है. सफाई के लिए अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं. कहीं भी किसी तरह का पक्षपात पूर्ण रवैया नहीं अपनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि लोगों को भी जागरूक करने की कोशिश हो रही है. यह एक सतत प्रक्रिया है. लगातार नालों की सफाई के लिए कोशिश हो रही है.
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