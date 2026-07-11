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ग्राउंड रिपोर्ट मेरठ: सड़कों पर गंदगी के 'पहाड़' और बजबजाते नाले, नारकीय जीवन जीने को मजबूर शहरवासी

ग्राउंड रिपोर्ट मेरठ: सड़कों पर गंदगी के 'पहाड़' और बजबजाते नाले, नारकीय जीवन जीने को मजबूर शहरवासी ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ : मेरठ नगर निगम और स्थानीय प्रशासन के सफाई व्यवस्था के बड़े-बड़े दावे जमीनी स्तर पर दम तोड़ते नजर आ रहे हैं. ईटीवी भारत की टीम ने जब मेरठ शहर विधानसभा क्षेत्र के जमीनी हालात का जायजा लिया तो दावों की पोल खुलती दिखाई दी. यहां के कई इलाकों में साफ-सफाई के नाम पर महज खानापूर्ति कर दी जाती है, जिसकी वजह से सड़कों से लेकर नालों तक जगह-जगह कचरे के ढेर बजबजा रहे हैं. हालात ऐसे हैं कि भारी बदबू और गंदगी के कारण यहां से लोगों का निकलना भी मुश्किल हो गया है. देखिए ग्राउंड रिपोर्ट...

ग्राउंड रिपोर्ट मेरठ: सड़कों पर गंदगी के 'पहाड़' और बजबजाते नाले, नारकीय जीवन जीने को मजबूर शहरवासी (Video Credit; ETV Bharat)

ईटीवी भारत की टीम ने मेरठ शहर विधानसभा क्षेत्र के लिसाड़ी क्षेत्र, पीलोखड़ी, कमेला क्षेत्र, कांच का पुल एरिया समेत कई इलाकों का दौरा किया. इन सभी इलाकों में सड़कों पर कचरे का पहाड़, बजबजाती गंदगी और हवा में फैली भारी दुर्गंध नजर आई. यहां अफसरों और नेताओं के तमाम दावे दम तोड़ते नजर आए, जो कि सफाई अभियान और स्वच्छता के नाम पर किये जाते रहते हैं. यहां के लोगों का कहना है कि वह नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं, अधिकारियों के पास जाते हैं तो अधिकारी सिर्फ आश्वासन देते हैं, वहीं कई लोग यह भी मानते हैं कि साफ-सफाई की कोशिश हो रही है, लेकिन जो कोशिश है वह पर्याप्त नहीं है.

सड़क पर गंदगी के 'पहाड़' (Photo Credit; ETV Bharat)

यहां कमेला रोड के नजदीक राजकीय कन्या इंटर कॉलेज है, जिसमें कभी बड़ी संख्या में छात्राएं आती थीं, लेकिन अब बताते हैं कि पास में गंदगी के ढेर की वजह से उनकी संख्या लगातर घट रही है. राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य गीता सिरोही का कहना है कि ऐसा कोई मंच नहीं है, जहां उन्होंने और उनके स्टाफ ने अपनी पीड़ा बयां न की हो. विधायक, पार्षद और नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता. उन्होंने कहा कि स्कूल से लगा हुआ नगर निगम का स्थानीय डिपो है, फिर भी यहां की हालत बेहद खराब है.

प्रधानाचार्य ने यह भी कहा कि विद्यालय से महज 50 मीटर की दूरी पर गंदगी का ढेर और गंदा नाला है, जिसकी दुर्गंध से बड़ी दिक्कत होती है. यहां तक की छात्राओं और टीचर्स की तबीयत भी कई बार खराब हो जाती है. उन्होंने यह भी कहा कि बरसात होने के बाद जोखिम और भी बढ़ जाता है. हालात इतने खराब हो जाते हैं कि बेटियां स्कूल तक भी नहीं आ पाती हैं.