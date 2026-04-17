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रिटायरमेंट से पहले पीक पर पहुंचने का ड्रीम, 50 पार में 18 हजार 895 फीट की चढ़ाई

अफ्रीका की सबसे ऊँची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाली देश की सबसे उम्रदराज महिला पर्वतारोही बनी सुनीता सिंह.

Mountaineer Sunita Singh
माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाली माउंटेनियर सुनीता सिंह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 17, 2026 at 7:30 PM IST

5 Min Read
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भोपाल: बैंक की नौकरी के डेबिट और क्रेडिट के स्कोर में बीत रही जिंदगी का ब्रेक पहाड़ों पर स्टेप्स गिनते भी लग सकता है क्या भला. बैंक से मिली छुट्टी में पिकनिक नहीं कोई माउंटेनियरिंग प्लान कर ले.. सरकारी बैंक में असिस्टेंट जनरल मैनेजर सुनीता सिंह हर बार लीक तोड़ती गईं. आप सोचिए कि बैंक अधिकारियों को क्यूब और कैबिन के पर्वत नापते कब देखा था आपने?

कौन महिला होगी जो पचास के पार जब शरीर पर उम्र असर दिखाने लगती है, तब तय करे कि मन की सुनना है... और जोखिम उठाना है. उस जोखिम के लिए रात की जगह दिन और बारिश के विपरीत मौसम में भी पांच हजार 895 फीट की चढ़ाई चढ़ जाए वो भी केवल चार दिन में. सुनीता अफ्रीका की सबसे ऊँची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाली देश की सबसे उम्रदराज महिला पर्वतारोही बन चुकी हैं.

माउंटेनियर सुनीता सिंह (ETV Bharat)

पांच दिन की छुट्टी बाकी थी लेकिन जूनून को बारिश भी नहीं रोक पाई

सुनीता सिंह के जज़्बे की कहानी जानने से पहले ये सवाल लाजिमी उठता है कि आम तौर पर कर्मचारी अपनी छुट्टियां कैसे बिताते हैं. ये सवाल इसलिए कि बैंक में असिस्टेंट जनरल मैनेजर सुनीता सिंह ने तय किया कि वे अपनी छुट्टियों में से अपना शौक पूरा करेंगी. ये शौक भी आसान नहीं. 50 के पार पर्वतारोही बन जाने का फैसला कौन करता है.

सुनीता ईटीवी भारत से बातचीत में कहती हैं, मैंने फैसला लिया क्योंकि मुझे पहाड़ हमेशा अच्छे लगते थे. पहले प्रोफेशनल लाइफ में जो अचीव करना था किया, फिर जब वहां एक पॉजीशन तक पहुंच गई तो तय किया कि अब मन का जीना है. तो जितनी छुट्टियां मेरे पास थी, मैंने तय किया कि इस बार किलिमंजारो फतह करना है. हांलाकि इस मौसम में कोई चढ़ाई नहीं करता, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं. छुट्टियां अभी थी तो विपरीत मौसम और कम दिनों में भी माउंटेनियरिंग का फैसला किया.

जिस उम्र में घुटने जवाब देते हैं उस उम्र में चढ़ाई वो भी बरसात में

अफ्रीका की किलिमंजारो फतह करते वक्त सुनीता सिंह की उम्र 56 वर्ष छह महीने है. उन्होंने बीती सोलह अप्रैल को ही ये चोटी फतह की है. लेकिन पचास पार पर्वतारोहण के उनके फैसले से लेकर बारिशों के बीच में एक-एक कदम बढ़ाने तक सब मुश्किल था. अमूमन बैंक की आंकड़ों में उलझी जिंदगी में भी ऐसे जुनूनी कम ही होते हैं.

सुनीता कहती हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है कि पचास की उम्र के बाद सबसे पहले घुटने ही जवाब देते हैं. लेकिन इस मामले में शुरू से अलग थी. मैंने पचास की उम्र के बाद ट्रैकिंग शुरू की लेकिन फिटनेस हमेशा रही. रनिंग मेरा रोज का रूटीन है. इसलिए शायद जब पचास पार मैंने पर्वतारोहण का फैसला लिया तो रिस्क नहीं लगा. मेरे पास छुट्टियां कम बची थीं, इसलिए मैं केवल सात दिन की छुट्टी लेकर आई, जिसमें से चार दिन मुझे चोटी तक पहुंचना था.

वह कहती हैं, आम तौर पर रात में ट्रैकिंग होती है मैंने दिन में की. आमतौर पर बारिश में ट्रैकिंग नहीं होती, मैंने बारिश में ही की. रात में बारिश बहुत ज्यादा थी इसलिए सुबह निकलना पड़ा. दिन के समय हवा बहुत चलती है लेकिन मुकाबला किया. सुनीता कहती हैं, बैंकिंग की व्यस्त नौकरी के साथ पर्वतारोहण के सपने को पूरा करना आसान नहीं था. इस उम्र में प्रशिक्षण और प्रोफेशनल जिम्मेदारियों में संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण होता है लेकिन बैंक के अनुशासन से मैं ये भी कर पाई.

रिटायरटमेंट से पहले ड्रीम प्लान, 50 की उम्र में पहाड़ पार

मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली सुनाती बताती हैं, असल में उन्होंने अपने सपनों को जीना पचास की उम्र के पार ही शुरू किया. रनिंग वगैरह मैं हमेशा करती थी. पर्वतारोहण हमेशा से मेरी हॉबी थी. करियर में एक मुकाम हासिल करने के बाद अब मुझे ये करना था, तो मैंने पचास की उम्र के बाद अभ्यास शुरू किया. हिमालय में. मैंने 6500 मीटर की उंचाई फतह की. उसके बाद लोबुचे ईस्ट 6200 मीटर दो बार समिट किया. लोबुचे को दो बार समिट किया. पहले 2024 में फिर उसके बाद 2025 में. उसके बाद 24 अगस्त 2025 को यूरोप का हाइएस्ट माउंटेन माउंट एल्ब्रिस के शिखर पर भी पहुंची. इसकी ऊंचाई 18,510 फीट है. जो सेवन कॉन्टिनेन्ट्स की हाईएस्ट पीक है वहां तक मुझे जाना है.

और वापसी का जोखिम फिसलते हुए नीचे तक आईं

सुनीता बताती हैं, बारिश बहुत थी. वापसी में मुझे चोट भी लगी. नीचे जाते समय में स्लाइड करते हुए आई जिसकी वजह से मेरे बैक भी हर्ट हो गई, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ गेम. कोशिश है कि रिटायरमेंट से पहले मैक्सिमम पीक तक पहुंच जाऊं. सुनीता कहती हैं, जज्बे की बात है अगर आपमें जुनून है तो उम्र केवल एक नंबर है. आप जब ठान लें तब वो मुकाम हासिल कर सकते हैं.

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