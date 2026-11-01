बिना ऑक्सीजन के बिहार के लाल शिवम ने रचा इतिहास, 18500 फीट ग्लेशियर पर फहराया तिरंगा
Mountaineer Shivam Kumar: पर्वतारोही शिवम ने 18,500 फीट ग्लेशियर पर तिरंगा लहराया है. उन्होंने बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के ये सफलता पाई है. रिपोर्ट महमूद आलम
Published : November 1, 2026 at 9:51 AM IST|
Updated : November 1, 2026 at 10:07 AM IST
नालंदा: बाढ़ के एएनएस कॉलेज में एनसीसी कैडेट अंडर ऑफिसर शिवम कुमार ने एनसीसी के प्रतिष्ठित ऑल इंडिया एडवेंचर माउंटेनियरिंग कैंप में बड़ी सफलता हासिल की है. उन्होंने उत्तर सिक्किम में बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के 18,500 फीट (लगभग 5.6 किलोमीटर / 4800 मीटर से अधिक ऊंचाई) पर स्थित बर्फीले ग्लेशियर पर सफल चढ़ाई कर भारतीय तिरंगा फहराया है.
भारत से मात्र 29 कैडेट ने पूरा किया कैंप
बिहार-झारखंड निदेशालय से कुल 15 कैडेटों का चयन इस कैंप के लिए हुआ था, लेकिन निदेशालय से कुल 3 कैडेट ही कैंप को पूरा कर पाए. जिसमें झारखंड से 2 और बिहार से शिवम कुमार शामिल हैं. पूरे भारत से मात्र 29 कैडेट ही इस दुर्गम कैंप को पूरा कर सके.
यह चढ़ाई बेहद कठिन थी. रोजाना 2000 फीट की प्रैक्टिस करनी पड़ती थी और ऊपर ऑक्सीजन की भी भारी कमी थी. साथ ही कड़ाके की ठंड, बारिश और बर्फबारी का सामना करना पड़ा था. इसी कारण बिहार से गए 5 कैडेटों में से 4 बीच में ही रह गए. -शिवम कुमार, पर्वतारोही
कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अजय कुमार का मिला मार्गदर्शन
शिवम ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि का श्रेय 38 बिहार बटालियन एनसीसी बिहार शरीफ के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अजय कुमार और पूर्व कमांडिंग ऑफिसर कर्नल राजेश बहरी को दिया है. उन्होंने कहा कि इन्हीं लोगों के मार्गदर्शन से मैंने यह मुकाम हासिल किया है.
एएनएस कॉलेज बाढ़ के प्राचार्य ने दी बधाई
एएनएस कॉलेज बाढ़ के प्राचार्य प्रो. एस पी शाही, एनसीसी सीटीओ डॉ. सौरभ कुमार और पूर्व कैप्टन डॉ. अनुज कुमार ने अंडर ऑफिसर शिवम कुमार को हार्दिक बधाई दी. उन्होंने कहा कि शिवम ने 4800 मीटर से अधिक ऊंचे ग्लेशियर पर बिना ऑक्सीजन चढ़ाई करके कॉलेज और पूरे बिहार का मान राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया है. यह सफलता अन्य कैडेटों के लिए प्रेरणा और गर्व की बात है.
ये भी पढ़ें: