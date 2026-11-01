ETV Bharat / state

बिना ऑक्सीजन के बिहार के लाल शिवम ने रचा इतिहास, 18500 फीट ग्लेशियर पर फहराया तिरंगा

पर्वतारोही शिवम कुमार ( (ETV Bharat) )

नालंदा: बाढ़ के एएनएस कॉलेज में एनसीसी कैडेट अंडर ऑफिसर शिवम कुमार ने एनसीसी के प्रतिष्ठित ऑल इंडिया एडवेंचर माउंटेनियरिंग कैंप में बड़ी सफलता हासिल की है. उन्होंने उत्तर सिक्किम में बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के 18,500 फीट (लगभग 5.6 किलोमीटर / 4800 मीटर से अधिक ऊंचाई) पर स्थित बर्फीले ग्लेशियर पर सफल चढ़ाई कर भारतीय तिरंगा फहराया है.

भारत से मात्र 29 कैडेट ने पूरा किया कैंप