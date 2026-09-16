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कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3500 किलोमीटर की साइकिल यात्रा, पंचकूला के छोरे ने किया कमाल, फिटनेस का दिया संदेश

अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही मोहित मलिक ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा 12 दिनों में पूरी करने का दावा किया है.

mountaineer Mohit Malik undertook a 3500 kilometer cycling journey from Kashmir to Kanyakumari
कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3500 किलोमीटर की साइकिल यात्रा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 16, 2026 at 11:01 PM IST

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चंडीगढ़ : अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही मोहित मलिक ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा कर अपने एक और अभियान को पूरा किया है. उनका दावा है कि उन्होंने ये यात्रा 12 दिनों में पूरी की. इस चुनौतीपूर्ण साइकिल यात्रा की शुरुआत 5 सितंबर 2026 को सुबह 3:35 बजे श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक से हुई. लगभग 12 दिनों तक लगातार साइकिल चलाते हुए मोहित मलिक ने देश के विभिन्न हिस्सों को पार किया और 16 सितंबर 2026 को दोपहर 3 बजे कन्याकुमारी पहुंचकर अपनी यात्रा पूरी की.

कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा : मोहित मालिक ने अपने बुलंद हौंसलों की बदौलत ये यात्रा पूरी की है. मोहित मालिक पंचकूला में भारतीय स्टेट बैंक में कार्यरत हैं. वे अंतरराष्ट्रीय पर्वतारोही भी हैं. उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक लगभग 3500 किलोमीटर की साइकिल यात्रा पूरी कर एक प्रेरणादायक मिसाल कायम की है. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं के बीच फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाना, पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करना था.

mountaineer Mohit Malik undertook a 3500 kilometer cycling journey from Kashmir to Kanyakumari
कश्मीर से शुरू की थी यात्रा (ETV Bharat)

12 अलग-अलग राज्यों से साइकिल चलाई : लगभग 3500 किलोमीटर की इस यात्रा के दौरान उन्होंने 12 अलग-अलग राज्यों से होकर साइकिल चलाई. इस दौरान उन्हें भारत की विविध भौगोलिक परिस्थितियों के साथ-साथ अलग-अलग संस्कृतियों, भाषाओं, खान-पान और जीवनशैली को करीब से अनुभव करने का अवसर मिला.

किलिमंजारो पर तिरंगा फहरा चुके हैं : मोहित मलिक ने केवल साइकिलिंग ही नहीं, बल्कि पर्वतारोहण के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं. वे एक अंतरराष्ट्रीय पर्वतारोही हैं और देश-विदेश की कई महत्वपूर्ण पर्वत चोटियों पर सफलतापूर्वक आरोहण कर चुके हैं. उन्होंने NIM, उत्तरकाशी से Basic Mountaineering Course तथा HMI, दार्जिलिंग से Advanced Mountaineering Course सफलतापूर्वक पूरा किया है. मोहित मलिक का लक्ष्य विश्व के सभी सात महाद्वीपों की सर्वोच्च पर्वत चोटियों, जिन्हें सामूहिक रूप से “सेवन समिट्स (Seven Summits)” कहा जाता है, पर भारतीय तिरंगा लहराना है. इस अभियान के अंतर्गत वे विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट सहित सातों महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियों पर आरोहण करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं. अब तक वे अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी माउंट किलिमंजारो (तंजानिया), यूरोप की सर्वोच्च चोटी माउंट एल्ब्रुस (रूस) तथा दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी माउंट एकॉनकागुआ (अर्जेंटीना) पर सफलतापूर्वक भारतीय तिरंगे को फहरा चुके हैं.

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