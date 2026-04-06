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माउंट एवरेस्ट फतह करने निकल रहीं जांजगीर की बेटी अमिता, CM साय से मिलीं, बोले- हमारी बेटियां ऊंचाइयों को छू रहीं

चांपा की बेटी पर्वतारोही अमिता श्रीवास माउंट एवरेस्ट फतह करने 9 अप्रैल को निकलेंगी. CM ने उन्हें प्रदेशवासियों की ओर से शुभकामनाएं दी.

CM SAI MEET AMITA SHRIVAS
माउंट एवरेस्ट फतह करने निकल रहीं जांजगीर की बेटी अमिता, CM साय से मिलीं (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 6, 2026 at 3:03 PM IST

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रायपुर: जांजगीर-चांपा जिले की बेटी अमिता श्रीवास माउंट एवरेस्ट फतह करने निकल रही हैं. 9 अप्रैल से वह विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराने रवाना होंगी. इससे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से उन्होंने मुलाकात की. CM साय ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी.

MOUNTAINEER AMITA SHRIVAS
चांपा की रहने वाली, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमारी बेटियां ऊंचाइयों को छू रहीं

CM साय ने कहा कि पर्वतारोही बेटी अमिता श्रीवास माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने के संकल्प के साथ काठमांडू के लिए रवाना हो रही हैं यह पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का क्षण हैं. मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी बेटियां हर चुनौती को पार कर नई ऊंचाइयों को छूने का हौसला रखती हैं.

उनका आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प और लक्ष्य के प्रति समर्पण प्रदेश की हर बेटी के लिए प्रेरणा है. अमिता को इस अभियान के लिए प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं. आपका यह साहसिक प्रयास देश का मान और ऊंचा करेगा. विष्णुदेव साय, CM

चांपा की रहने वाली, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं

जिले की चांपा नगर में रहने वाली अमिता श्रीवास पेशे से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े हैं. सीमित संसाधनों और साधारण परिवार से आने के बावजूद उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतह करने का लक्ष्य तय किया है. साथ ही इसके लिए उन्होंने कई महीनों से खास ट्रेनिंग भी ली है.

MOUNTAINEER AMITA SHRIVAS
अमिता श्रीवास बड़ी चोटियों पर लहरा चुकी हैं परचम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बड़ी चोटियों पर लहरा चुकी हैं परचम

अमिता पहले ही कई ऊंची चोटियों को फतह कर चुकी हैं. उन्होंने लद्दाख स्थित यूटी कांगरी, कांग यात्से और किलिमंजारो जैसी चोटियों पर सफल चढ़ाई की है. इन उपलब्धियों के साथ वह छत्तीसगढ़ की तीसरी माउंटेनियर बन चुकी हैं. इन अभियानों ने उनके आत्मविश्वास को और मजबूत किया है.

एवरेस्ट के लिए खास तैयारी

माउंट एवरेस्ट पर ऑक्सीजन की मात्रा सामान्य से काफी कम, लगभग 33 प्रतिशत ही होती है. ऐसे में अमिता योग, प्राणायाम और अनुलोम-विलोम के जरिए सांसों को नियंत्रित करने की प्रैक्टिस कर रही हैं.

महिलाओं के लिए संदेश

अमिता कहती हैं कि सपने देखना कभी मत छोड़िए. अगर लक्ष्य तय कर लिया है तो पूरी मेहनत और एकाग्रता से उसे हासिल करने में जुट जाइए. उनका मानना है कि कोई भी लक्ष्य छोटा या बड़ा नहीं होता, बस इरादे मजबूत होने चाहिए.

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