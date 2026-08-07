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मसूरी लैंडस्लाइड: दीवार तोड़ एसडीएम कैंपस के आवास में घुसे बोल्डर, कर्मचारी बोले नौकरी छोड़ देंगे, अब यहां नहीं रहेंगे

मसूरी में खतरे में एसडीएम कार्यालय परिसर के कर्मचारी ( Etv Bharat )

पांच परिवारों ने सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने की मांग: एसडीएम कार्यालय परिसर में रहने वाले पांच कर्मचारियों और उनके परिवारों ने प्रशासन से तत्काल सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किए जाने अथवा स्थानांतरण की मांग की है. कर्मचारियों का कहना है कि वे अपने परिवारों की जान खतरे में डालकर यहां नहीं रह सकते. यदि जल्द वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई, तो वे स्थानांतरण की मांग करेंगे. कुछ कर्मचारियों ने यहां तक कहा कि उनकी सेवा के कुछ ही वर्ष शेष हैं, लेकिन परिवार की सुरक्षा से बढ़कर नौकरी नहीं है. जरूरत पड़ी तो नौकरी छोड़ना भी मंजूर होगा.

एसडीएम कार्यालय परिसर के सरकारी मकान में घुसे बोल्डर: घटना के बाद पूरे कर्मचारी परिसर में दहशत फैल गई. आसपास रहने वाले परिवार अपने घरों से बाहर निकल आए. कर्मचारियों का कहना है कि पहाड़ी लगातार दरक रही है और आए दिन पत्थर गिर रहे हैं. ऐसे में यहां रहना अब जान जोखिम में डालने जैसा हो गया है.

मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी में लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए आफत बनती जा रही है. गुरुवार सुबह मसूरी एसडीएम कार्यालय परिसर स्थित सरकारी कर्मचारी आवासों पर अचानक पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा दरक गया. भारी-भरकम बोल्डर सीधे एक कर्मचारी के आवास में जा घुसा. गनीमत रही कि जिस कमरे में चट्टान गिरी, उस समय वहां कोई मौजूद नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था.

ऊपर बना पानी का टैंक बना नई चिंता: स्थानीय लोगों ने बताया कि आवासों के ऊपर पहाड़ी पर जल संस्थान का बड़ा पानी का टैंक बना हुआ है, जिसमें लाखों लीटर पानी इकट्ठा रहता है. लोगों का कहना है कि यदि लगातार हो रहे भूस्खलन से टैंक को नुकसान पहुंचा, तो स्थिति और भयावह हो सकती है.

निर्माण कार्य पर भी उठे सवाल: क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया कि पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में निर्माण कार्य किया जा रहा है. वहां दिन-रात खुदाई चल रही है, जिससे पहाड़ी कमजोर हुई है. लोगों ने इसकी जांच कर निर्माण कार्य की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है.

पहाड़ी से टूटकर बोल्डर घर की दीवार तोड़कर अंदर घुसे (ETV Bharat)

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसडीएम: घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम मसूरी राहुल आनंद मौके पर पहुंचे. उन्होंने प्रभावित कर्मचारियों से बातचीत कर उन्हें हर संभव सहायता देने का भरोसा दिलाया और स्थिति का जायजा लिया. प्रशासन ने क्षेत्र की निगरानी बढ़ाने और सुरक्षा के आवश्यक कदम उठाने की बात कही.

बोल्डर ने पूरी दीवार तोड़ दी (ETV Bharat)

पालिकाध्यक्ष बोलीं- आज खुद आपदा की चपेट में प्रशासन: नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष मीरा सकलानी भी टीम के साथ मौके पर पहुंचीं. उन्होंने एसडीएम से दूरभाष पर वार्ता कर कर्मचारियों और उनके परिवारों को तत्काल सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने तथा भोजन और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का आग्रह किया. मीरा सकलानी ने कहा कि-

पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी निरीक्षण को पहुंची (ETV Bharat)

यह क्षेत्र अब अत्यंत संवेदनशील हो चुका है. विडंबना यह है कि जो प्रशासनिक कर्मचारी हर आपदा में लोगों की जान बचाने और राहत पहुंचाने के लिए सबसे पहले मैदान में उतरते हैं, आज वही खुद आपदा की चपेट में हैं. ऐसे में सभी विभागों को संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रभावित परिवारों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए.

-मीरा सकलानी, पालिकाध्यक्ष-

बारिश से बढ़ा भूस्खलन का खतरा: मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण जगह-जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं. विशेषज्ञ भी लगातार बारिश के दौरान संवेदनशील पहाड़ियों के आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं. एसडीएम कार्यालय परिसर की यह घटना एक बार फिर पहाड़ी क्षेत्रों में सुरक्षित आवास और भू-सुरक्षा के सवाल खड़े कर रही है. प्रशासन अब प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने और पहाड़ी की तकनीकी जांच कराने की तैयारी में जुट गया है.

यहां से गिरे बोल्डर (ETV Bharat)

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