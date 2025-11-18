ETV Bharat / state

माउंट आबू में दूसरे दिन भी पारा शून्य पर अटका, सैलानी ले रहे मौसम का लुत्फ, उदयपुर भी ठिठुरा

प्रदेश में सर्दी रंग दिखाने लगी है. आबू में पर्यटक सर्द मौसम को खूबसूरत पल मान यादगार बना रहे हैं.

Crowds of tourists in the chilly morning breeze at Mount Abu
माउंट आबू में सुबह की सर्द हवा में सैलानियों का हुजूम (ETV Bharat Sirohi)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 18, 2025 at 11:39 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

सिरोही/उदयपुर: प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में सर्दी रंग दिखा रही है. लगातार दूसरे दिन मंगलवार को न्यूनतम तापमान शून्य और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. पारे में भारी अंतर के कारण सुबह और रात की ठंड और ज्यादा महसूस हो रही है. पारे में अचानक गिरावट से पूरे शहर में ठिठुरन बढ़ गई, जबकि मैदानी इलाकों से सर्द हवा महसूस की जा रही है. स्थानीय लोगों को दैनिक दिनचर्या में मुश्किलें बढ़ा दी, वहीं पर्यटक इस मौसम को माउंट आबू का सबसे खूबसूरत पल मानते हुए यादगार बना रहे हैं. उधर, झीलों की नगरी उदयपुर भी सर्दी की चपेट में है.

माउंट आबू की ठंडी हवा और सुबह कोहरे ने पर्यटकों को आकर्षित किया. शहर में सैलानी मौसम का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं. घूमते लोग चाय की गरमागरम चुस्कियों और स्थानीय व्यंजनों का आनंद लेते दिखे. नक्की झील, हनीमून पॉइंट और गुरु शिखर समेत सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की अच्छी भीड़ देखी जा रही है. मौसम विभाग की मानें तो आने वाले दिनों में सर्दी का दौर और तेज हो सकता है. उत्तरी इलाकों में बढ़ती ठंड और पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते माउंट आबू में तापमान और नीचे आने का अनुमान है.

पढ़ें:झीलों की नगरी में नवंबर में दिसंबर जैसी सर्दी का अहसास...गिरा पारा

Snow on the roof of a car in Mount Abu
माउंट आबू में कार की छत पर बर्फ की परत (ETV Bharat Sirohi)

कारों की छतों पर बर्फ की परत: कड़ाके की सर्दी का असर स्थानीय जनजीवन पर साफ दिख रहा है. रात से लेकर सुबह तक घरों और होटलों के बाहर खड़ी कारों की छतों पर बर्फ की हल्की परत जमने लगी है. लोग अलाव जलाकर ठंड से बचने की जुगत कर रहे हैं. सुबह बाजारों में चाय की दुकानों पर भारी भीड़ दिखी. लोग अलाव तापते मौसम की चर्चा करते दिख रहे हैं. सर्दी में सर्वाधिक परेशानी स्कूली बच्चों को हो रही है. सुबह तेज ठंड और कोहरे के कारण अभिभावक स्कूलों के समय में बदलाव की मांग कर रहे हैं. कई परिवार बच्चों को अतिरिक्त गर्म कपड़ों में लपेटकर स्कूल भेज रहे हैं.

उदयपुर में औसत से चार डिग्री नीचे पारा: उधर, झीलों की नगरी उदयपुर में सर्दी धीरे-धीरे बढ़ते अब पूरी तरह असर दिखाने लगी है. सोमवार रात लगातार दूसरे दिन सामान्य से अधिक ठंडी दर्ज की गई. शहर का न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस रहा.जो नवंबर के औसत न्यूनतम तापमान 13 डिग्री से करीब साढ़े चार डिग्री कम है. ठंडी हवा के कारण रात के साथ दिन में भी सर्दी का असर साफ महसूस हुआ. पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 0.9 डिग्री की बढ़ोतरी जरूर दर्ज हुई, लेकिन यह 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच पाया जबकि सामान्य औसत अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री माना जाता है. सोमवार को धूप में गर्माहट का असर नजर नहीं आया. बीच-बीच में चलने वाली उत्तरी हवा ने लोगों को दिन में भी ठिठुरने बढ़ा दी. बढ़ती गलन ने सप्ताह की शुरुआत में ही आमजन को खासा परेशान किया.

हल्के बादल छाए रहेंगे: मौसम विशेषज्ञ डॉ.आरएस देवड़ा के अनुसार, प्रदेश में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहने की संभावना है. उत्तर दिशा से चल रही सर्द हवा और तीखी होगी. मौसम विभाग ने जिन चार शहरों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया, उनमें उदयपुर शामिल नहीं है, लेकिन ठंडी उत्तरी हवाओं का प्रभाव यहां तक पहुंच रहा है. देवड़ा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है. इसका असर राजस्थान के उत्तरी हिस्सों पर भी दिखाई देगा, जहां अगले 3-4 दिनों तक हल्के से मध्यम बादल छाए रह सकते हैं और कहीं-कहीं बूंदाबांदी संभव है.

bonfire was lit for BLOs in Bedla, Udaipur.
उदयपुर के बेदला में बीएलओ के लिए जलाया अलाव (ETV Bharat Udaipur)

पढ़ें: माउंट आबू के पहाड़ों में सर्द हवा और हल्का कोहरा, लोग अलाव का ले रहे हैं सहारा

बेदला में बीएलओ के लिए अलाव: उदयपुर शहर में कड़ाके की सर्दी के बीच मतदाता सूची से संबंधित एसआईआर (SIR) फॉर्म को घर-घर वितरित और संग्रहित करने का कार्य जोरों पर है. ठंड में सुबह और शाम को बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर को होने वाली परेशानी को देखते हुए शहर के बेदला गांव में सराहनीय पहल की गई. बेदला के राउमावि बेदला पैलेस में स्थानीय नेताओं की टीम ने बीएलओ के लिए रात के समय अलाव (कैंपफायर) की खास व्यवस्था की. बड़गांव के उप प्रधान प्रतापसिंह राठौड़ ने बताया कि शाम को बेदला के स्कूल में सभी फॉर्म को ऑनलाइन भरने का काम रात 10 बजे तक किया जाता है. ऐसे में सर्दी से बचने के लिए स्कूल में अलाव की व्यवस्था की है. ऐसे लगता है जैसे कैंपफायर हो रहा हो, जिससे सर्दी से बचाव और काम के साथ थोड़ा उत्साह और आनंद भी मिल जाता है.

बीएलओ सुपरवाइजर गिरिश कुमार त्रिवेदी ने बताया कि बेदला के आसपास के इलाकों में एसआईआर के फॉर्म 100 प्रतिशत वितरित कर दिए हैं.अब फॉर्म कलेक्शन का काम चल रहा है. अभी तक 25 प्रतिशत फॉर्म कलेक्शन के बाद उन्हें ऑनलाइन कंप्यूटर पर चढ़ाया जा रहा है. बेदला स्कूल के प्रिंसिपल महिपाल सिंह ने बताया कि स्कूल में बीएलओ को सभी आवश्यक सुविधाएं दी जा रही हैं कि वर्तमान में यहां 8 बीएलओ सहित करीब 15 लोग इस कार्य में लगे हैं.

TAGGED:

WEATHER REPORT IN RAJASTHAN
MOUNT ABU RECORDS ZERO DEGREE
UDAIPUR IN GRIP OF COLD
SNOW ON THE ROOFS OF CARS
WEATHER UPDATE IN RAJASTHAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

'रामोजी एक योद्धा थे जो लोगों के लिए खड़े रहे': रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 में चंद्रबाबू नायडू

EPFO जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत, पेंशनर्स को घर बैठे मिलेगा लाइफ सर्टिफिकेट

डॉ. माधवी लता को रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड, जानें- कैसे दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब पुल बनाने का मिला मौका

बकरी का दूध पीने से दूर हो सकती हैं ये गंभीर बीमारियां, जानें इसके गजब के फायदे

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.