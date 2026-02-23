सोनभद्र में मिट्टी का टीला धंसा; तीन महिलाओं की मौत, दो अन्य घायल
एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि टीले से मिट्टी खोदने गई तीन महिलाओं की टीला धंसने के कारण मौत हो गयी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 23, 2026 at 3:57 PM IST
सोनभद्र: म्योरपुर थाना क्षेत्र के किरवानी जंगल में पुताई के लिए मिट्टी निकालने गई महिलाओं के साथ हादसा हो गया. खुदाई के दौरान अचानक मिट्टी धंस गई, जिससे वहां काम कर रही करीब पांच महिलाएं दब गईं. दुर्घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और गांव में चीख-पुकार मच गयीं.
टीले का बड़ा हिस्सा भरभराकर गिरा: एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि गांव की महिलाएं जंगल में पीली मिट्टी निकालने गई थीं. इसी दौरान अचानक मिट्टी के टीले का बड़ा हिस्सा भरभराकर गिर पड़ा और पांच महिलाएं उसके नीचे दब गईं.
आसपास मौजूद लोगों ने शोर सुनकर तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचना दी. सूचना मिलते ही एसडीएम, सीओ और पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई.
जेसीबी मशीन की मदद ली गयी: एसपी अभिषेक वर्मा ने कहा कि जेसीबी मशीन की मदद से राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया. तीन महिलाओं के शवों बाहर निकाले गये. वहीं दो महिलाओं को समय रहते सुरक्षित निकाल लिया गया. हादसे में दोनों घायल हो गयीं, लेकिन किसी तरह उनकी जान बच गई. कई घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस, फायर ब्रिगेड और वन विभाग की टीम शामिल थीं.
मौके पर पहुंचे डीएम और एसपी: सूचना मिलने पर डीएम बद्रीनाथ सिंह और एसपी अभिषेक वर्मा मौके पर पहुंचे. एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि कुछ महिलाएं घर को पोतने के लिए टीले से मिट्टी खोदने आई थी. परंपरागत तौर पर महिलाएं त्योहार से पहले घरों को नई मिट्टी से पोततीं हैं. पांच महिलाएं मिट्टी में दब गईं. इनमें से दो को बचा लिया गया. घायल फूल कुमारी और नजीबुल निशा को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. इस हादसे में सदीकुल निशा, अनीता और सीता की मौत हो गयी.
