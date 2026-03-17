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गंगा पर दिख रहा रेत का अंबार, एक माह में 19 इंच गिरा जलस्तर

किसानों ने उसी रेत पर गर्मी के मौसम वाली फसलों को उगाना शुरू कर दिया है. जबकि जुलाई-अगस्त में गंगा का कानपुर में रौद्र रूप देखने को मिलता है. जलकल विभाग के अफसरों ने जैसे ही इस स्थिति को भांपा तो फौरन ही भैरोघाट पर ड्रेजिंग मशीन लगाकर कच्चा पानी खींचने का काम अभी से शुरू करा दिया है.

कानपुर: एक ओर जहां बेमौसम पड़ने वाली गर्मी से आमजन और किसान अभी तक परेशान हुए थे. वहीं, अब तेज चटक धूप और दिन में चढ़ते पारे का असर गंगा में दिखने लगा है. 35 से 40 डिग्री सेल्सियस वाले तापमान के बीच गंगा में जो अविरल धारा थी, वह सिकुड़ गई है और आधे से अधिक भाग में केवल रेत ही रेत के अंबार लग गए हैं.

दरअसल, रोजाना ही कानपुर में गंगा के पानी से ही शहर की 50 लाख से अधिक आबादी को 20 करोड़ लीटर पानी की सप्लाई की जाती है, लेकिन, जिस तरह से गंगा में पानी कम हो रहा है, उसे देखते हुई मई-जून में शहर के अंदर जलसंकट की स्थिति हो सकती है.



एक माह में 19 इंच गिरा जलस्तर: पिछले एक माह में पारे का बहुत अधिक ऊपर जाना गंगा के लिए खतरा साबित हुआ है. सिंचाई विभाग के पास जो आंकड़े हैं, उनके मुताबिक पिछले एक माह में कानपुर के अंदर गंगा का जलस्तर 19 इंच तक कम हो गया. 10 फरवरी को गंगा बैराज पर जलस्तर 360 फीट था. जबकि 11 मार्च को यह आंकड़ा 358.4 फीट पर आ गया था. इसी तरह 10 फरवरी तक नरौरा से पांच हजार क्यूसेक से अधिक पानी गंगा में छोड़ा जा रहा था. मगर, अब केवल 2460 क्यूसेक पानी ही पीछे से आ रहा है.

गंगा पर दिख रहा रेत का अम्बार (ETV Bharat)

इस पूरे मामले को लेकर जलकल जीएम आनंद त्रिपाठी ने बताया, इन दिनों गंगा की जो स्थिति है उसे देखते हुए जलकल विभाग के अफसरों की टीम ने गंगा बैराज से लेकर जाजमऊ तक सर्वे किया था. गंगा का जलस्तर पारे को देखते हुए तेजी से घट रहा है.

यह स्थिति चिंताजनक है. इसीलिए अभी से ड्रेजिंग मशीनें लगा दी गईं, जो पिछले सालों तक अप्रैल अंत या मई में लगवाई जाती थीं. हालांकि, अब मई और जून में 100 मीटर का अस्थायी बंधा तैयार कर पूरे शहर में पानी की सप्लाई होगी.