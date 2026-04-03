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छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य जांच सुविधाओं को बढ़ाने बन रहा बड़ा नेटवर्क, 14 अप्रैल को जगदलपुर से पहली लैब का शुभारंभ, मोबाइल पर मिलेगी रिपोर्ट

छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य जांच सुविधाओं को बढ़ाने बन रहा बड़ा नेटवर्क ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन की ओर से स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती देते जांच सुविधा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है. भारत सरकार के उपक्रम HLL Lifecare Limited के साथ एमओयू कर राज्य में अटल आरोग्य लैब के रूप में संचालित करने का निर्णय लिया गया है. यह पहल स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के नेतृत् में साकार हो रही है. 14 अप्रैल को शुभारंभ प्रदेशवासियों को बेहतर, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा और जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने ये पहल की है. योजना के अंतर्गत पहली लैब का शुभारंभ 14 अप्रैल 2026 को जिला जगदलपुर से किया जाएगा. इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत छत्तीसगढ़ इंटीग्रेटेड डायग्नोस्टिक मैनेजमेंट सिस्टम (CGIDMS) विकसित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से राज्यभर में “हब एंड स्पोक” मॉडल पर आधारित एक मजबूत जांच नेटवर्क तैयार होगा.