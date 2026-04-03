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छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य जांच सुविधाओं को बढ़ाने बन रहा बड़ा नेटवर्क, 14 अप्रैल को जगदलपुर से पहली लैब का शुभारंभ, मोबाइल पर मिलेगी रिपोर्ट

केंद्र के उपक्रम HLL लाइफकेयर लिमिटेड के साथ एमओयू किया गया है. इसमें 1051 स्वास्थ्य संस्थानों में आधुनिक जांच सुविधाएं मिलेंगी.

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छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य जांच सुविधाओं को बढ़ाने बन रहा बड़ा नेटवर्क (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 3, 2026 at 4:01 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन की ओर से स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती देते जांच सुविधा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है. भारत सरकार के उपक्रम HLL Lifecare Limited के साथ एमओयू कर राज्य में अटल आरोग्य लैब के रूप में संचालित करने का निर्णय लिया गया है. यह पहल स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के नेतृत् में साकार हो रही है.

14 अप्रैल को शुभारंभ

प्रदेशवासियों को बेहतर, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा और जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने ये पहल की है. योजना के अंतर्गत पहली लैब का शुभारंभ 14 अप्रैल 2026 को जिला जगदलपुर से किया जाएगा. इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत छत्तीसगढ़ इंटीग्रेटेड डायग्नोस्टिक मैनेजमेंट सिस्टम (CGIDMS) विकसित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से राज्यभर में “हब एंड स्पोक” मॉडल पर आधारित एक मजबूत जांच नेटवर्क तैयार होगा.

इस तरह होगा जांच नेटवर्क

जांच नेटवर्क में एक स्टेट रेफरल लैब, 4 संभागीय लैब, 33 जिला लैब, 12 सिविल अस्पताल लैब और 187 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर की लैब को जोड़ा जाएगा. जबकि 814 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सैंपल कलेक्शन केंद्र के रूप में कार्म करेंगे. इस तरह कुल 1051 स्वास्थ्य संस्थानों में जांच सुविधाओं का विस्तार होगा, इससे दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को भी जांच सुविधा उपलब्ध हो सकेगी.

सीधे मोबाइल में मिलेगी रिपोर्ट

नई व्यवस्था के तहत जिला अस्पतालों में 134, सिविल अस्पतालों में 111, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 97 और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 64 प्रकार की जांच सुविधाएं उपलब्ध होंगी. पैथोलॉजी से लेकर मॉलिक्यूलर जांच तक की सेवाएं अब एक ही सिस्टम के अंतर्गत मिलेंगी. आधुनिक तकनीक से लैस इन लैब्स में जांच रिपोर्ट कम समय में तैयार होकर सीधे मरीज के मोबाइल में उपलब्ध होगी, जिससे उपचार में तेजी आएगी और पारदर्शिता भी आएगी.

चरणबद्ध तरीके से योजना लागू

योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है. जिला स्तर की लैब जल्द प्रारंभ होंगी और आगामी तीन महीने में पूरा नेटवर्क क्रियाशील हो जाएगा. इसके साथ ही एक अत्याधुनिक मॉनिटरिंग डैशबोर्ड और कमांड सेंटर स्थापित किया जाएगा. इससे जांच सेवाओं की गुणवत्ता, समयबद्धता और उपयोग पर रियल-टाइम नजर रखी जा सकेगी.

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जगदलपुर में लैब का उद्घाटन
HLL लाइफकेयर लिमिटेड से MOU
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