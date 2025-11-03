उज्जैन में बनेगा ब्रांड न्यू एयरपोर्ट, सिंहस्थ 2028 में देव दर्शन कराएगी दताना की फ्लाइट्स
उज्जैन में पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा शुरू. सिंहस्थ 2028 से पहले हवाई जहाज भी उड़ेंगे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में एमओयू साइन.
Published : November 3, 2025 at 3:03 PM IST|
Updated : November 3, 2025 at 5:14 PM IST
उज्जैन : उज्जैन में एयरपोर्ट बनाने के लिए मध्य प्रदेश शासन के विमानन विभाग एवं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) के बीच महत्वपूर्ण समझौता (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए. एमओयू मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू की मौजूदगी में हुआ. इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा "यह समझौता उज्जैन को हवाई संपर्क से जोड़ने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है. इससे न केवल उज्जैन, बल्कि पूरे मालवा क्षेत्र को नए औद्योगिक, पर्यटन और आर्थिक अवसर प्राप्त होंगे."
तीर्थ एवं पर्यटन केंद्रों को हवाई सेवा से जोड़ने की मुहिम
एमओयू पर मध्यप्रदेश शासन की ओर से अतिरिक्त मुख्य सचिव, विमानन विभाग संजय कुमार शुक्ला तथा एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से अध्यक्ष विपिन कुमार ने हस्ताक्षर किए. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने कहा "भारत सरकार का लक्ष्य देश के प्रत्येक प्रमुख तीर्थ एवं पर्यटन केंद्र को हवाई संपर्क से जोड़ना है. उज्जैन एयरपोर्ट का विकास उसी दिशा में पहल है. इस एमओयू का उद्देश्य उज्जैन एयरपोर्ट को ATR-72 श्रेणी के विमानों के संचालन के लिए विकसित करना तथा भविष्य में A-320/321 श्रेणी के बड़े विमानों के संचालन की संभावनाओं को साकार करना है."
उज्जैन में कहां बनेगा एयरपोर्ट
उज्जैन के देवास रोड पर दताना हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जाएगा. उज्जैन एयरपोर्ट ATR-72 विमानों के लिए IFR कंडीशन्स (जिसका आशय है कि रात में भी उड़ान भरी जा सकती है) में संचालन हेतु विकसित किया जाएगा. इस कार्य के लिए 241 एकड़ अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होगी, जोकि मध्य प्रदेश शासन AAI को नि:शुल्क उपलब्ध कराएगा. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया द्वारा एयरपोर्ट का विकास कार्य जल्द शुरू किया जाएगा.
सिंहस्थ 2028 से पहले तैयार होगा एयरपोर्ट
उज्जैन एयरपोर्ट विकसित होने से पश्चिमी मध्य प्रदेश में पर्यटन एवं व्यावसायिक क्षेत्र में नवीन अवसर सृजित होंगे और आर्थिक गतिविधियां को बल मिलेगा. उज्जैन सीधे देश विदेश से हवाई मार्ग से जुड़ सकेगा. उज्जैन प्रदेश का नौवां एयरपोर्ट होगा. भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा ₹45 करोड़ की प्रारंभिक राशि उज्जैन एयरपोर्ट के उन्नयन के लिए स्वीकृत की है. राज्य शासन द्वारा परियोजना की शेष लागत, यदि स्वीकृत राशि से अधिक होगी, वहन की जाएगी. एयरपोर्ट को उज्जैन 2028 के सिंहस्थ महाकुंभ के पूर्व संचालन योग्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है.
उज्जैन में पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा शुरू
उज्जैन में पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत भी हो गई है. पीएम श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा में पहली यात्रा भोपाल से उज्जैन के बीच हुई. 15 नवंबर से हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन होगा. ये यात्रा सेक्टर 1 के तहत इंदौर- उज्जैन-ओंकारेश्वर, सेक्टर 2 के तहत भोपाल-मढ़ई-पचमढ़ी, सेक्टर 3 के तहत जबलपुर- बांधवगढ़-कान्हा के लिए रहेगी. लोक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के अंतर्गत यह सेवा मध्य प्रदेश के पर्यटन को नई उड़ान देगी. पीएम श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन प्रत्येक सेक्टर में सप्ताह में 5 दिन किया जाएगा.
पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा के नए किराए का इंतजार
मध्य प्रदेश में इसी साल मार्च में शुरू हुई पीएम श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा का विस्तार किया गया है. इस योजना के तरह बेहद किफायती दामों में प्रदेश के कई जिलों की यात्रा की जा सकती है. फिलहाल सबसे सस्ती उड़ान रीवा से सिंगरौली के बीच की है. इसका किराया 1462 रुपये है. इस वायु सेवा से सिंगरौली, रीवा, खजुराहो, जबलपुर, इंदौर, भोपाल और उज्जैन को जोड़ा गया है. सरकार टिकटों के लिए सब्सिडी भी देती है. हालांकि, सरकार ने पहले के मुकाबले 15 फीसदी सब्सिडी घटा दी है. किराए के नए रेट आने की प्रतीक्षा की जा रही है.