बेकन फैक्ट्री को पुनर्जीवित करने और उद्यानिकी में लंबी छलांग लगाने की तैयारी! CM की उपस्थिति में IIMR और IIHR के साथ हुआ MoU

बेकन फैक्ट्री को पुनर्जीवित करने के साथ-साथ उद्यानिकी को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री की उपस्थिति में IIMR और IIHR के साथ MoU हुआ है.

MoU के दौरान सीएम हेमंत सोरेन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 12, 2026 at 8:48 PM IST

3 Min Read
रिपोर्ट- उपेंद्र कुमार

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में गुरुवार को उद्यान निदेशालय, झारखंड एवं भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (IIHR), बेंगलुरू के मध्य एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर हुए हैं. इसके साथ-साथ रांची के कांके में वर्षों से बंद पड़े बेकन फैक्ट्री को पुनर्जीवित करने के लिए हैदराबाद की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मीट रिसर्च (IIMR) के साथ भी MoU हुआ है.

मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किया था हैदराबाद और कर्नाटक का दौरा

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि पिछले वर्ष वह अपने राज्य के अधिकारियों के साथ हैदराबाद और कर्नाटक के दौरे पर गयी थीं. उस समय उन्होंने हैदराबाद के IIMR का भी दौरा किया था और वहां के एक्सपर्ट से बेकन फैक्ट्री को फिर से शुरू करने की संभावनाओं पर चर्चा की थी.

जानकारी देतीं मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की (Etv bharat)

मुख्यमंत्री की उपस्थिति में हुआ MoU: कृषि मंत्री

इसी तरह झारखंड में उद्यानिकी की अपार संभावनाओं को देखते हुए बेंगलुरू के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च का भी दौरा किया था. कृषि मंत्री ने कहा कि आज यह बताने में प्रसन्नता हो रही है कि इन दोनों ख्याति प्राप्त संस्थान से आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में MoU हो गया है.

बेकन फैक्ट्री होगी पुनर्जीवित

उन्होंने बताया कि IIMR जहां बेकन फैक्ट्री को पुनर्जीवित करने में हमारा सहयोग करेगा, वहीं IIHR राज्य में मुख्य रूप से तीन कॉम्पोनेंट जिसमें पहली हाइटेक नर्सरी, दूसरा ऑर्गेनिक सीड विलेज और तीसरा सरकारी योजनाओं के लिए पौधों की जरूरत के अनुसार प्रोडक्शन और सप्लाई में हमारी मदद करेगा.

उद्यानिकी के क्षेत्र में विकास और अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस पहल से राज्य में उद्यानिकी क्षेत्र के विकास, विस्तार, अनुसंधान और सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में उद्यान निदेशालय, झारखंड एवं भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (IIHR), बेंगलुरू के मध्य समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर संपन्न हुआ है.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस एमओयू से राज्य में उद्यानिकी क्षेत्र का विकास एवं विस्तार होगा. इसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा और उनकी आय बढ़ेगी, उनका जीवन खुशहाल होगा.

बागवानी क्षेत्र में आधुनिक तकनीक एवं सेवाओं का मिलेगा फायदा

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की महत्वपूर्ण इकाई भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (IIHR), बेंगलुरू के साथ एमओयू होने से राज्य में फल, सब्जी, सजावटी, औषधीय, मशरूम फसलों में उत्पादकता, गुणवत्ता और मूल्य संवर्धन का लाभ राज्यवासियों को ही मिलेगा. बागवानी क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का उपयोग, अनुसंधान और प्रशिक्षण एवं सेवाएं उपलब्ध होंगी.

वहीं इस समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षर के मौके पर कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे.

