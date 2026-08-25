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सदर अस्पतालों को हाईटेक करने की तैयारी, एक क्लिक पर मिलेगी डॉक्टर, दवा और सुविधाओं की जानकारी

स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी की मौजूदगी में रॉडिक कंपनी के साथ एमओयू ( ETV Bharat )