ETV Bharat / state

पटना के बांकीपुर बस स्टैंड की भूमि पर बनेगा लग्जरी ताज होटल, 2030 तक होगा तैयार

पटना: बिहार की राजधानी पटना अब लग्जरी आतिथ्य के नए युग में प्रवेश कर रही है. बांकीपुर बस स्टैंड की प्रमुख भूमि पर 500 कमरों वाला विश्व प्रसिद्ध ताज ब्रांड का पांच सितारा होटल निर्माण का मार्ग साफ हो गया है. बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BSTDCL) ने सारगा होटल प्रा. लि. के साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं.

पर्यटन को नई दिशा देने वाला ऐतिहासिक कदम: पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद की उपस्थिति में हुए इस समझौते से पटना में दूसरे ताज होटल की नींव पड़ी है, जिसका संचालन द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड (IHCL) द्वारा ताज ब्रांड के तहत किया जाएगा.

पर्यटकों और व्यवसायियों को बेहतर सुविधाएं: पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि पटना जैसे तेजी से विकसित हो रहे शहर में उच्च स्तरीय आवास की कमी को पूरा करना आवश्यक है. राज्य सरकार राजधानी में तीन पांच सितारा होटलों का निर्माण करवा रही है, ताकि पर्यटकों और व्यवसायियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें.

"पहले ताज होटल (सिटी सेंटर) का निर्माण पहले से चल रहा है, दूसरे के लिए आज समझौता पूरा हुआ है और तीसरे की प्रक्रिया जारी है. यह कदम बिहार के पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र में ऐतिहासिक है."-अरुण शंकर प्रसाद, पर्यटन मंत्री

बांकीपुर का रणनीतिक स्थान: बांकीपुर बस स्टैंड की यह भूमि होटल निर्माण के लिए अत्यंत उपयुक्त है. एक तरफ गंगा नदी बह रही है, सामने ऐतिहासिक गांधी मैदान है और निकट ही सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर स्थित है. यह स्थान पटना के केंद्र में होने के कारण पर्यटकों, व्यापारियों और सम्मेलनों के लिए आदर्श रहेगा, जिससे होटल की पहुंच और आकर्षण कई गुना बढ़ जाएगा.

परियोजना की मुख्य विशेषताएं: BSTDCL के प्रबंध निदेशक नंदकिशोर ने बताया कि परिवहन विभाग से भूमि हस्तांतरण के बाद यह फैसला लिया गया. सबसे कम निविदा वाली सारगा होटल प्रा. लि. का चयन हुआ, जो सरकार को वार्षिक 18.60 करोड़ रुपये का लाइसेंस प्रीमियम और जीएसटी देगी.

"होटल दो चरणों में विकसित होगा प्रथम चरण में 350 कमरे और द्वितीय में 150 कमरे. चयनित कंपनी चार वर्षों के अंदर प्रथम चरण पूरा कर जनवरी 2030 तक होटल संचालन शुरू करेगी."- नंदकिशोर, BSTDCL के प्रबंध निदेशक

ताज ब्रांड की प्रतिबद्धता: ताज होटल्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के. मोहनचंद्रन ने कहा कि पटना के बांकीपुर में विकसित होने वाला यह ताज होटल भारत भर में ताज ब्रांड का एक बेहतरीन संस्करण होगा. यह पटना की तेज विकास गति और बेहतर कनेक्टिविटी को देखते हुए IHCL की रणनीति का हिस्सा है.