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जमशेदपुर में खुलेगा अत्याधुनिक चालक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, TATA मोटर्स के साथ राज्य सरकार ने किया करार

परिवहन विभाग और टाटा मोटर्स के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर ( Etv Bharat )

झारखंड मंत्रालय में आयोजित एमओयू हस्ताक्षर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा, विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह के अलावा टाटा मोटर्स और राज्य सरकार के परिवहन विभाग से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे.

इस संस्थान में 30 घंटे की कुल प्रशिक्षण अवधि होगी, जिसमें 15 घंटे प्रशिक्षणार्थियों की थ्योरी क्लास होगी और 15 घंटे का प्रैक्टिकल क्लास होगा. इस संस्थान में 50 पुरुषों के लिए एवं 25 महिलाओं के लिए छात्रावास तथा मेस की सुविधा होगी. वाहन चालकों के प्रशिक्षण के लिए एलएमवी एवं एचएमवी ड्राइविंग सिम्युलेटर, प्राथमिक उपचार एवं दुर्घटना उपरांत प्रशिक्षण एवं रोजगारोन्मुख उद्योग आधारित चालक प्रशिक्षण दिया जाएगा.

इस संस्थान के बिल्डिंग निर्माण पर कुल लागत 22.30 करोड़ की होगी, जिसमें परिवहन विभाग झारखंड सरकार द्वारा 3.21 करोड़, केंद्र सरकार द्वारा 17 करोड़ और टाटा मोटर्स के द्वारा 1.82 करोड़ का सहयोग दिया जा रहा है. संस्थान के निर्माण का कार्य झारखंड स्टेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा कराया जा रहा है.

झारखंड मंत्रालय में मंच से बोलते हुए सीएम हेमंत सोरेन, परिवहन मंत्री (Etv Bharat)

परिवहन विभाग और टाटा मोटर्स लिमिटेड के बीच यह अत्यधिक चालक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान पीपीपी मॉडल पर संचालित होगा, जो जमशेदपुर के मनपीठा मौजा में 11.88 एकड़ भूमि पर स्थापित होगी. इस संस्थान के लिए राज्य सरकार द्वारा जमीन उपलब्ध कराया जाएगा.

रांची: झारखंड में अत्याधुनिक चालक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है. जमशेदपुर में टाटा मोटर्स के सहयोग से स्थापित हो रहे IDTR को लेकर झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में मंगलवार को राज्य सरकार के परिवहन विभाग और टाटा मोटर्स के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया.

इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा हाल के दिनों में बने करीब 10 हजार ड्राइविंग लाइसेंस में से सांकेतिक रुप से कुछ युवाओं के बीच वितरित किया गया. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉफ्रेसिंग के जरिए सभी जिलों के डीटीओ और डीसी से कामकाज की जानकारी ली.

मुख्यमंत्री ने जताई एमओयू पर खुशी

इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस प्रशिक्षण संस्थान को लेकर हुए एमओयू पर खुशी जताते हुए कहा कि वे खुद इसको लेकर पिछले छह-सात सालों से पहल कर रहे थे क्योंकि इस तरह का ड्राइविंग प्रशिक्षण झारखंड में नहीं था. टाटा मोटर्स के द्वारा पंजाब में खोला गया था जबकि झारखंड में भी इसकी आवश्यकता थी, ऐसे में राज्य सरकार के साथ साथ टाटा मोटर्स की पहल आखिरकार कामयाब हुई इसके लिए मैं बधाई देता हूं.

ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए कैसे दूर की जाए लोगों की परेशानी?

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए लोगों की परेशानी कैसे दूर हो और इसे कैसे सरल बनाया जाय, इस पर जरूर विचार करें. क्योंकि एलएमवी तो लोग जैसे तैसे बना लेते हैं लेकिन एचएमवी बनाने में बहुत परेशानी है, ऐसे में निजी कंपनियों के भरोसे लोग होते हैं और इसे बनाने में सरकारी कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है.

महिलाओं को परिवहन क्षेत्र में सशक्त बनाने की दिशा में हम प्रतिबद्ध: CM

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिला एवं पुरुष दोनों को समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए दृढ़तापूर्वक प्रतिबद्ध है. परिवहन क्षेत्र में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए महिलाओं के लिए ड्राइविंग प्रशिक्षण, लर्निंग लाइसेंस एवं ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया को अधिक सरल, सुलभ एवं पारदर्शी बनाया जाएगा, ताकि वे कौशल विकास से जुड़कर रोजगार एवं स्वरोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके.

आधुनिक परिवहन व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

उन्होंने अधिकारियों को महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए जरूरी सुविधाएं एवं संस्थागत सहयोग सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग एवं टाटा मोटर्स लिमिटेड के मध्य स्थापित यह साझेदारी राज्य में सुरक्षित, आधुनिक एवं दक्ष परिवहन व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक दूरदर्शी एवं महत्वपूर्ण पहल है.

राज्य में सुरक्षित एवं सुदृढ़ परिवहन तंत्र

उन्होंने कहा कि IDTR की स्थापना से युवाओं को आधुनिक तकनीक एवं वैश्विक मानकों के अनुरूप प्रशिक्षण मिलेगा, साथ ही सड़क सुरक्षा, दुर्घटना नियंत्रण तथा परिवहन क्षेत्र से जुड़े अनुसंधान एवं नवाचार को भी प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे राज्य में सुरक्षित एवं सुदृढ़ परिवहन तंत्र के विकास को नई गति प्राप्त होगी. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग को पूरी प्रतिबद्धता एवं दक्षता के साथ कार्य करते हुए ड्राइविंग लाइसेंस एवं लर्निंग लाइसेंस से संबंधित सेवाओं को और अधिक प्रभावी एवं समयबद्ध बनाने का निर्देश दिया.

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