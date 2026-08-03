झारखंड के जनजातीय छात्रों को मिलेगा 24x7 AI ट्यूटर, शिक्षा की दिशा में अहम पहल
झारखंड के दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को अब एआई की शिक्षा आसानी से हासिल होगी.
Published : August 3, 2026 at 7:41 PM IST
रांचीः झारखंड के दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित व्यक्तिगत शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है.
PREPZY.ai और विकास भारती बिशुनपुर के बीच हुए समझौता ज्ञापन (MoU) के तहत राज्य के सभी 24 जिलों में कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को 24x7 पर्सनल AI ट्यूटर उपलब्ध कराया जाएगा. इस पहल का उद्देश्य उन छात्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना है, जहां अब तक संसाधनों और बेहतर शिक्षण सुविधाओं की कमी रही है.
रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया गया कि PREPZY.ai एक AI-संचालित लर्निंग प्लेटफॉर्म है. जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) और NCERT/CBSE पाठ्यक्रम के अनुरूप विकसित किया गया है. यह प्लेटफॉर्म विद्यार्थियों की सीखने की गति और क्षमता के अनुसार व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान करेगा. इसमें विद्यार्थियों को विषयवार पढ़ाई, अभ्यास, टेस्ट और तत्काल समाधान की सुविधा मिलेगी.
इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी विशेषता इसका 24 घंटे उपलब्ध AI ट्यूटर एटलस है, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में विद्यार्थियों के प्रश्नों का उत्तर देगा. इससे छात्रों को किसी शिक्षक के उपलब्ध होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और वे अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ाई कर सकेंगे.
PREPZY.ai में विद्यार्थियों के लिए कई आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. इनमें डायग्नोस्टिक टेस्ट, कॉन्सेप्ट बिल्डर, 5,200 से अधिक वीडियो लेक्चर, चैट आधारित लर्निंग, अध्यायवार अभ्यास, कस्टम टेस्ट, मॉक एग्जाम, परीक्षा-केंद्रित नोट्स, प्रोग्रेस डैशबोर्ड और अभिभावकों के लिए रियल-टाइम रिपोर्टिंग जैसी सुविधाएं शामिल हैं. दावा किया गया कि यह प्लेटफॉर्म विज्ञापन और सोशल मीडिया से पूरी तरह मुक्त रहेगा, ताकि विद्यार्थियों का ध्यान केवल पढ़ाई पर केंद्रित रहे.
इस प्रेस वार्ता में बताया गया कि PREPZY.ai के विकास में शिक्षा, प्रशासन और तकनीकी क्षेत्र के विशेषज्ञों का अनुभव शामिल है. इसकी अकादमिक अवधारणा पूर्व IAS अधिकारी एवं शिक्षाविद् डॉ. एस. शिवदेव के मार्गदर्शन में तैयार की गई है. वहीं झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी भी इस पहल से जुड़े हैं. उन्होंने कहा कि शिक्षा पर वर्षों से बड़े निवेश के बावजूद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर बच्चे तक नहीं पहुंच पाई है। यह पहल उस अंतर को कम करने का प्रयास है.
विकास भारती बिशुनपुर के सचिव अशोक भगत ने कहा कि संस्था पिछले चार दशकों से झारखंड के अंतिम गांव तक शिक्षा और विकास की दिशा में कार्य कर रही है. PREPZY.ai के सहयोग से अब दूरदराज के क्षेत्रों का विद्यार्थी भी उसी स्तर की शिक्षा प्राप्त कर सकेगा, जैसी सुविधाएं बड़े शहरों के छात्रों को मिलती हैं.
कार्यकारी निदेशक एवं सह-संस्थापक मृदुला सिन्हा ने कहा कि शिक्षा में अवसरों की असमानता को दूर करना इस पहल का मुख्य उद्देश्य है. उनका मानना है कि सही तकनीक और व्यक्तिगत सीखने की व्यवस्था से हर विद्यार्थी अपनी क्षमता के अनुसार बेहतर प्रदर्शन कर सकता है.
इस परियोजना को शुरुआती चरण में पायलट मॉडल के रूप में लागू किया जाएगा. इसके बाद इसे राज्यभर में विस्तार देने, स्थानीय भाषाओं को जोड़ने और शिक्षकों के क्षमता निर्माण के साथ एक व्यापक शिक्षा मॉडल के रूप में विकसित करने की योजना है. यह पहल झारखंड के जनजातीय और ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.
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