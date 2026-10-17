ऊंटों के वायरल रोगों पर अनुसंधान को मिलेगी गति, एनआरसीसी बीकानेर एवं एनआईवी पुणे के बीच MoU
ऊंटों से प्राप्त नैनोबॉडीज का उपयोग मानवों में होने वाले विषाणुजनित रोगों की पहचान और उनके विस्तृत अध्ययन में किए जाने की संभावनाएं हैं.
Published : October 17, 2026 at 6:34 PM IST
बीकानेर: राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र बीकानेर और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे के बीच महत्वपूर्ण एमओयू हुआ है. इस समझौते के तहत ऊंटों में होने वाले वायरल रोगों पर संयुक्त अनुसंधान को गति मिलेगी. खास बात यह है कि ऊंटों से प्राप्त नैनोबॉडीज के जरिए मनुष्यों में होने वाले विषाणुजनित रोगों की पहचान और निदान की संभावनाओं पर भी अध्ययन किया जाएगा. इस पहल को 'वन हेल्थ' यानी मानव, पशु और पर्यावरण के स्वास्थ्य को एक साथ जोड़कर देखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
ऊंटों में होने वाले विषाणुजनित रोगों के अनुसंधान, संक्रामक बीमारियों की पहचान और आधुनिक निदान तकनीकों के विकास की दिशा में बीकानेर के भाकृअनुप–राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र (एनआरसीसी) और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एनआईवी), पुणे के बीच शनिवार को महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया गया है. एनआरसीसी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्र के निदेशक डॉ अनिल कुमार पूनिया और एनआईवी के निदेशक डॉ नवीन कुमार ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए. इस पहल को पशु चिकित्सा अनुसंधान और मानव स्वास्थ्य विज्ञान के बीच सहयोग मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इससे रोगों की पहचान, विषाणुओं के अध्ययन और नई निदान पद्धतियों के विकास से जुड़े विषयों पर संयुक्त रूप से काम करने का अवसर मिलेगा.
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ऊंटों में होने वाले विषाणुजनित रोगों पर होगा संयुक्त अनुसंधान : ऊंट शुष्क और अर्द्धशुष्क क्षेत्रों की पशुधन अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. ऊंटों के स्वास्थ्य से जुड़े रोगों की पहचान, उनके प्रसार और रोकथाम के उपायों पर वैज्ञानिक अध्ययन पशुपालकों के हित में महत्वपूर्ण है. एनआरसीसी के निदेशक डॉ अनिल कुमार पूनिया ने कहा कि दोनों संस्थान अपनी वैज्ञानिक क्षमताओं और अनुसंधान सुविधाओं का परस्पर उपयोग कर ऊंटों में होने वाले वायरल रोगों से संबंधित अनुसंधान को आगे बढ़ाएंगे. इस सहयोग से संक्रामक रोगों की पहचान के लिए आधुनिक निदान पद्धतियों के विकास तथा मानव एवं पशु स्वास्थ्य से जुड़े अनुसंधान को भी प्रोत्साहन मिलेगा. एनआईवी, पुणे की विषाणु विज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञता और एनआरसीसी के ऊंट अनुसंधान संबंधी अनुभव का समन्वय इस सहयोग का महत्वपूर्ण पहलू है.
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नैनोबॉडीज से मानव रोगों की पहचान की संभावनाएं : इस एमओयू का एक महत्वपूर्ण पक्ष ऊंटों से प्राप्त नैनोबॉडीज का जैव-चिकित्सा अनुसंधान में उपयोग है. नैनोबॉडीज विशेष प्रकार के छोटे एंटीबॉडी अंश होते हैं, जो कुछ पशु प्रजातियों, विशेषकर ऊंटवंशीय पशुओं, में पाए जाने वाले विशिष्ट प्रकार के एंटीबॉडी से प्राप्त किए जा सकते हैं. अपने छोटे आकार और विशिष्ट लक्ष्य से जुड़ने की क्षमता के कारण ये अनुसंधान की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं. डॉ नवीन कुमार ने बताया कि ऊंटों से प्राप्त नैनोबॉडीज का उपयोग मानवों में होने वाले विषाणुजनित रोगों की पहचान और उनके विस्तृत अध्ययन में किए जाने की संभावनाएं हैं. इनके आधार पर भविष्य में अधिक सटीक जांच विधियों और निदान संबंधी तकनीकों के विकास पर काम किया जा सकता है. हालांकि, किसी विशेष रोग की जांच या उपचार में इनकी उपयोगिता संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान, परीक्षण और सत्यापन पर निर्भर करेगी.
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'वन हेल्थ' की अवधारणा को मिलेगा बढ़ावा' : 'वन हेल्थ' यानी एकीकृत स्वास्थ्य की अवधारणा मानव, पशु और पर्यावरण के स्वास्थ्य के बीच मौजूद संबंधों पर आधारित है. इसके अनुसार संक्रामक रोगों और अन्य स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को समझने के लिए केवल मानव या पशु चिकित्सा तक सीमित रहने के बजाय विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों के बीच समन्वय आवश्यक है. डॉ नवीन कुमार ने इसी अवधारणा को वर्तमान समय में महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि मानव और पशु स्वास्थ्य से संबंधित अनुसंधान में परस्पर सहयोग की आवश्यकता है. एनआरसीसी और एनआईवी के बीच हुआ यह समझौता दोनों क्षेत्रों की विशेषज्ञता को एक मंच पर लाने का अवसर प्रदान करेगा. विशेष रूप से विषाणुजनित रोगों के अध्ययन में रोगजनकों की पहचान, उनकी विशेषताओं को समझने और प्रभावी जांच तकनीकों के विकास के लिए विभिन्न संस्थानों का सहयोग उपयोगी हो सकता है.
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ऊंट संरक्षण और जैव-चिकित्सा अनुसंधान को भी मिलेगा लाभ : एनआरसीसी की पीएमई सेल के प्रभारी डॉ राकेश रंजन ने एमओयू के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इससे ऊंटों और मनुष्यों में होने वाले विषाणुजनित रोगों पर समन्वित अनुसंधान को गति मिलेगी. उन्होंने बताया कि जैव-चिकित्सा अनुसंधान में ऊंटों की उपयोगिता के नए आयाम सामने आने से उनके महत्व और संरक्षण को बढ़ावा देने के प्रयासों को भी बल मिल सकता है. ऊंटों की विशिष्ट जैविक विशेषताओं के कारण वे पशु चिकित्सा के साथ-साथ कुछ प्रकार के जैव-चिकित्सा अनुसंधान में भी उपयोगी हैं. ऐसे अनुसंधान से ऊंटों के स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान का विस्तार करने के साथ उनके संरक्षण और वैज्ञानिक उपयोग की संभावनाओं को समझने में मदद मिल सकती है.
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वैज्ञानिक एवं तकनीकी विशेषज्ञ रहे उपस्थित : कार्यक्रम में एनआरसीसी एवं एनआरसीई के डॉ वेद प्रकाश, डॉ रमेश देदर, डॉ रतन कुमार चौधरी, डॉ श्याम सुंदर चौधरी, डॉ विश्वरंजन उपाध्याय और डॉ धवलकांत उपस्थित रहे. राजुवास के सहायक आचार्य डॉ रामकुमार भी कार्यक्रम में शामिल हुए. इनके अलावा केंद्र के आशीष पित्ती, राजेश चौधरी, डॉ राकेश पूनिया, नेमीचंद बारासा, मीतपाल सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे.