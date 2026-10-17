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ऊंटों के वायरल रोगों पर अनुसंधान को मिलेगी गति, एनआरसीसी बीकानेर एवं एनआईवी पुणे के बीच MoU

एनआरसीसी एवं एनआईवी के बीच एमओयू ( ETV Bharat Bikaner )

बीकानेर: राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र बीकानेर और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे के बीच महत्वपूर्ण एमओयू हुआ है. इस समझौते के तहत ऊंटों में होने वाले वायरल रोगों पर संयुक्त अनुसंधान को गति मिलेगी. खास बात यह है कि ऊंटों से प्राप्त नैनोबॉडीज के जरिए मनुष्यों में होने वाले विषाणुजनित रोगों की पहचान और निदान की संभावनाओं पर भी अध्ययन किया जाएगा. इस पहल को 'वन हेल्थ' यानी मानव, पशु और पर्यावरण के स्वास्थ्य को एक साथ जोड़कर देखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.