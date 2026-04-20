ETV Bharat / state

JSLPS और IIM कोलकाता के बीच MoU, महिला उद्यमियों को उद्योग प्रबंधन में मिलेगी तकनीकी मदद

रांची: नवाचार और उद्यमिता की दिशा में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (JSLPS) ने महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है. अब उद्यमिता के क्षेत्र में सफलता की बारीकियों को झारखंड सखी मंडल से जुड़ी महिलाएं IIMCIP कोलकाता की मदद से समझेंगी.

झारखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिला उद्यमियों को दक्षता प्रदान करने के उद्देश्य से JSLPS ने IIMCIP कोलकाता के साथ एमओयू किया है. ये एक त्रिवर्षीय योजना के तहत काम करेगा, इस MoU के माध्यम से IIMCIP कोलकाता के द्वारा इनक्यूबेटर की भूमिका निभाते हुए राज्य के सभी 24 जिलों के 264 प्रखंडों में सखी मंडल से जुड़ी उद्यमी महिलाएं प्रतिस्पर्धा के इस दौर में अपने उद्यम को बाजार की मांग के अनुरूप तैयार करने की जानकारी हासिल करेंगी.

इस योजना के पहले चरण में लगभग 50 हजार ग्रामीण महिला उद्यमियों में से सर्वश्रेष्ठ 500 महिला उद्यमियों का चयन कर समग्र उद्यम एवं व्यापार प्रबन्धन के गुर सिखाए जाएंगे. इसके साथ ही महिला उद्यमियों का सालाना टर्न ओवर कैसे करोड़ रुपए का हो, इसके लिए उच्च स्तरीय तकनीकी प्रबंधन विधा से प्रशिक्षित किया जाएगा.

JSLPS और IIM कोलकाता के बीच MoU (सौ. ग्रामीण विकास विभाग)

इस योजना के अंतर्गत सुयोग्य 150 ग्रामीण महिला उद्यमियों को इनक्यूबेशन तकनीक के द्वारा एक करोड़ वार्षिक टर्न ओवर वाले उद्यम बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसके लिए JSLPS के पदाधिकारियों तथा नॉन फार्म के सामुदायिक कैडर CRP-EP को इनक्यूबेटर स्किल में दक्ष किया जाएगा.