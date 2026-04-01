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उत्तराखंड में ITBP और औद्यानिक परिषद के बीच MoU, ताजे फल और सब्जियों की होगी सप्लाई

उत्तराखंड औद्यानिक परिषद और आईटीबीपी के बीच एमओयू ( फोटो सोर्स- Information Department )