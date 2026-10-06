आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए धनबाद की बेटियां को मिलेगा प्रशिक्षण, कराटे-ताइक्वांडो में बनेंगी निपुण
झारखंड में सरकारी स्कूलों की छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : October 6, 2026 at 10:51 PM IST
धनबाद: राज्य में बेटियों को आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई है. जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली करीब 12 हजार छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसके लिए उपायुक्त आदित्य रंजन की मौजूदगी में जिला शिक्षा विभाग और संबंधित खेल संघों के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए.
रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम
बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए धनबाद जिले में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है. कार्यक्रम के तहत जिले के 100 सरकारी विद्यालयों के साथ 16 पीएम श्री विद्यालयों में भी बालिकाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा.
छात्राओं को दिया जाएगा कराटे का प्रशिक्षण
इनमें 50 मध्य विद्यालयों की छात्राओं को ताइक्वांडो और 50 उच्च विद्यालयों की छात्राओं को कराटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा. प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी अभिषेक झा ने संबंधित ताइक्वांडो और कराटे संघ के सचिवों के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए.
संबंधित संस्था से मिलेगा अनुभव प्रमाण पत्र
3 महीने तक चलने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हर महीने 12 प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे. हर सत्र दो घंटे का होगा. प्रशिक्षण पूरा करने वाली छात्राओं को संबंधित संस्था की ओर से अनुभव प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा. इस पहल से करीब 12 हजार छात्राओं को आत्मरक्षा के साथ-साथ आत्मविश्वास बढ़ाने का अवसर मिलेगा.
उपायुक्त ने दिए जरूरी दिशा निर्देश
उपायुक्त आदित्य रंजन ने अधिकारियों और प्रशिक्षण संस्थाओं को कार्यक्रम का संचालन निर्धारित समय के भीतर और प्रभावी तरीके से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, ताकि अधिक से अधिक छात्राएं इस पहल से लाभान्वित हो सकें.
इस दौरान कार्यक्रम के दौरान प्रभाग प्रभारी डॉ. मीतू सिन्हा, धनबाद जिला ओलंपिक संघ के प्रतिनिधि पवन कुमार बरनवाल, कराटे संघ की सचिव पेमोला देवी और ताइक्वांडो संघ के सचिव कमलेश पांडे मौजूद रहे.
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