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आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए धनबाद की बेटियां को मिलेगा प्रशिक्षण, कराटे-ताइक्वांडो में बनेंगी निपुण

जिला शिक्षा विभाग और खेल संघों के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर ( Etv Bharat )

धनबाद: राज्य में बेटियों को आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई है. जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली करीब 12 हजार छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसके लिए उपायुक्त आदित्य रंजन की मौजूदगी में जिला शिक्षा विभाग और संबंधित खेल संघों के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए.