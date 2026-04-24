ETV Bharat / state

गोरखपुर में AI प्रशिक्षण के लिए डीडीयू-माइक्रोसॉफ्ट के बीच MOU साइन

समझौते के तहत विश्वविद्यालय और गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को एआई के क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा.

डीडीयू और माइक्रोसॉफ्ट के बीच हुआ MOU साइन
डीडीयू और माइक्रोसॉफ्ट के बीच हुआ MOU साइन (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 4:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गोरखपुर: मानव जीवन के हर हिस्से को आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की अनिवार्यता को देखते हुए, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने शिक्षा और तकनीक के समन्वय की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए माइक्रोसॉफ्ट के साथ गुरुवार को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया.

इस समझौते के तहत विश्वविद्यालय और गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को एआई के क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा. इस साझेदारी का उद्देश्य शिक्षकों को आधुनिक एआई तकनीकों एवं डिजिटल उपकरणों में दक्ष बनाना है, जिससे वे शोध, पाठ्यक्रम विकास और कक्षा शिक्षण को वैश्विक मानकों के अनुरूप सुदृढ़ कर सकें.

विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी डॉ. महेंद्र सिंह ने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षकों को जेनरेटिव एआई, आंकड़ा विश्लेषण तथा आधुनिक शैक्षणिक सॉफ्टवेयर का व्यावहारिक ज्ञान दिया जाएगा. इसके साथ ही डिजिटल सशक्तिकरण पर विशेष बल देते हुए उन्हें भविष्य की तकनीकी चुनौतियों के लिए तैयार किया जाएगा.

इस अवसर पर कुलपति पूनम टंडन ने कहा, कि एआई वर्तमान समय की अनिवार्य आवश्यकता बन चुका है और यह समझौता हमारे शिक्षकों को नवीन तकनीकों से लैस करेगा, जिससे वे विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए बेहतर ढंग से तैयार कर सकेंगे. गाइडेंस एवं प्लेसमेंट सेल के निदेशक प्रो. अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रक्रिया शीघ्र ही प्रारम्भ की जाएगी, जिससे विश्वविद्यालय एवं जनपद के महाविद्यालय के शिक्षक और कर्मचारी इसका लाभ उठा सकें.

इस दौरान माइक्रोसॉफ्ट के प्रतिनिधियों ने इस सहयोग पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षकों का प्रशिक्षण पूरे शिक्षा तंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. कार्यक्रम में तन्मय मुखर्जी (उपाध्यक्ष), विवेक कुमार (क्षेत्रीय प्रमुख, उत्तर भारत) और आशुतोष त्रिपाठी (समन्वयक) सहित अन्य तकनीकी के जानकर लोग भी उपस्थित रहे.

यह भी पढ़ें: यूपी में विशेष टीम करेगी जमीन से जुड़े विवादों का हल, गोरखपुर में सीएम योगी ने अधिकारियों के दिए कड़े निर्देश, अवैध कब्जाधारी किसी भी कीमत पर बख्शे न जाएं

यह भी पढ़ें: गोरखपुर में 'शोले' जैसा हाईवोल्टेज ड्रामा: दारोगा से शादी की ज़िद पर टॉवर पर चढ़ी युवती, उधर ब्रेकअप से परेशान युवक ने भी काटा बवाल

TAGGED:

GORAKHPUR NEWS
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
AI TRAINING
AI TRAINING IN GORAKHPUR UNIVERSITY
GORAKHPUR UNIVERSITY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.