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हिमाचल में आएगी 'जल क्रांति', घर-घर पहुंचेगा पानी, जेजेएम 2.0 के लिए केंद्र और राज्य ने मिलाया हाथ

CM सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ( DPR )