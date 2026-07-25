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आयुर्वेदिक रिसर्च में टेक्नोलॉजी होगा सहायक, AIIA और IIT दिल्ली मिलकर करेंगे काम

AIIA, नई दिल्ली ने आईआईटी दिल्ली के साथ MoU को अगले पांच वर्षों के लिए नवीनीकृत कर लिया है.

AIIA MOU iit delhi
प्रो. वैध प्रदीप कुमार प्रजापति(निदेशक,अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 25, 2026 at 6:42 PM IST

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नई दिल्‍ली: अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA), नई दिल्ली ने आईआईटी (IIT) दिल्ली के साथ अनुसंधान और शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अपने समझौता ज्ञापन (MoU) को अगले पांच वर्षों के लिए नवीनीकृत (रिन्यू) कर लिया है. यह समझौता नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA) में आयोजित तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी 'सौश्रुतम् 2026' के समापन समारोह के दौरान किया गया. इस समझौते का मुख्य उद्देश्य प्राचीन आयुर्वेद चिकित्सा और शल्य चिकित्सा पद्धतियों को आधुनिक तकनीकी नवाचारों के साथ जोड़ना तथा उन्हें वैज्ञानिक मान्यता दिलाना है. दोनों संस्थान मिलकर आयुर्वेद के सिद्धांतों, हर्बल फॉर्मूलेशन और अंतःविषय अनुसंधान पर संयुक्त परियोजनाएं संचालित करेंगे.

इस पर जानकारी देते हुए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक प्रो. वैध प्रदीप कुमार प्रजापति ने बताया कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के साथ आईआईटी दिल्ली के साथ MoU रिन्युअल हुआ है. पहले भी हम 5-10 प्रोजेक्ट साथ मिलकर काम किए थे, जिसमें से आठ प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं. अभी 10 प्रोजेक्ट हमारे पाइप लाइन में है. इसके माध्यम से हम अपने रिसर्च वर्क को अधिक विस्‍तार दे सकते हैं. इसका फायदा हमें और हमारे बच्चों को सबसे ज्यादा मिलता है. साथ ही तीन पेटेंट हम पहले ही साइन कर चुके हैं.

प्रो. वैध प्रदीप कुमार प्रजापति(निदेशक,अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान) (ETV Bharat)

बता दे ‘सौश्रुतम् 2026’ की परिकल्पना वैज्ञानिक संवाद को प्रोत्साहित करने, साक्ष्य आधारित आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा को बढ़ावा देने, तकनीकी नवाचारों को मंच प्रदान करने और आचार्य सुश्रुत की शल्य परंपरा को वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य से की गई है.

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