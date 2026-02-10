ETV Bharat / state

अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में अब मिलेगा कैशलेस उपचार, GIC के साथ हुआ MoU पर हस्ताक्षर

नई दिल्ली: आयुर्वेद को मुख्यधारा की स्वास्थ्य बीमा प्रणाली से जोड़ने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA) ने मंगलवार को जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के साथ एक कॉमन इम्पैनलमेंट समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किया. इससे अब अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में भी मरीज बीमा कंपनियों के माध्यम से कैशलेस उपचार करवा सकेंगे, जिससे लाखों मरीजों को अब फायदा मिल सकेगा.

इस समझौते के साथ ही अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान को जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के अंतर्गत आने वाली सभी 32 बीमा कंपनियों के साथ सूचीबद्ध किया गया है, जिससे अब संस्थान में मरीजों को कैशलेस उपचार सुविधा उपलब्ध मिलेगी. यह देश में अपनी तरह की पहली पहल है और आयुर्वेद आधारित स्वास्थ्य सेवाओं को राष्ट्रीय बीमा ढांचे में सुदृढ़ रूप से शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. इसे अधिक जनसंख्या तक सेवाओं का विस्तार संभव होगा, रोगियों का विश्वास बढ़ेगा.

संस्थान में मरीजों को मिलेगी कैशलेस सुविधा (ETV Bharat)

इस अवसर पर आयुष स्वास्थ्य बीमा विशेषज्ञ कोर समूह के अध्यक्ष प्रो. बेजोन कुमार मिश्रा ने कहा कि आयुष उपचार से संबंधित बीमा प्रश्नों के समाधान के लिए हेल्पलाइन की शुरुआत भी की गई है. हेल्पलाइन नंबर 1800-11-0008 पर सुबह 9:30 बजे से सायं 5:00 बजे तक (सभी कार्य दिवसों में) आयुष उपचार से संबंधित बीमा दावों एवं प्रक्रियाओं में सहायता ली जा सकती है.