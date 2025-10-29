ETV Bharat / state

राजस्थान विश्वविद्यालय और IIHMR के बीच एमओयू, शोध के खुलेंगे नए अवसर

जयपुर: राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए अब पढ़ाई और शोध के नए रास्ते खुलने जा रहे हैं. विश्वविद्यालय ने जयपुर के आईआईएचएमआर विश्वविद्यालय के साथ एक एमओयू किया है. इस एमओयू के बाद छात्रों को बेहतर प्रशिक्षण, रिसर्च के मौके और नए कोर्स सीखने को मिलेंगे. ये एमओयू तीन साल तक लागू रहेगा और आगे बढ़ाया भी जा सकेगा. दोनों विश्वविद्यालय मिलकर जन स्वास्थ्य, समाज शास्त्र, टिकाउ विकास और पब्लिक पॉलिसी जैसे विषयों पर काम करेंगे.

एमओयू के बाद छात्रों के लिए कई नई शैक्षणिक पहल शुरू होंगी. अब विद्यार्थियों को विभिन्न संस्थानों और प्रोजेक्ट्स में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, जिससे उन्हें पढ़ाई के साथ-साथ वास्तविक काम का अनुभव भी मिलेगा. इसके अलावा दोनों विश्वविद्यालयों के बीच एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे, जिनके तहत छात्र और शिक्षक एक-दूसरे संस्थान में जाकर पढ़ाई, शोध और प्रशिक्षण का अनुभव ले सकेंगे. साथ ही नए कोर्स और केस स्टडी तैयार किए जाएंगे. ये आज के समय की जरूरतों पर आधारित होंगे.

