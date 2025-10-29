राजस्थान विश्वविद्यालय और IIHMR के बीच एमओयू, शोध के खुलेंगे नए अवसर
राजस्थान विश्वविद्यालय और IIHMR विश्वविद्यालय के बीच समझौते से बेहतर प्रशिक्षण और नए कोर्स सीखने को मिलेंगे.
Published : October 29, 2025 at 8:50 PM IST
जयपुर: राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए अब पढ़ाई और शोध के नए रास्ते खुलने जा रहे हैं. विश्वविद्यालय ने जयपुर के आईआईएचएमआर विश्वविद्यालय के साथ एक एमओयू किया है. इस एमओयू के बाद छात्रों को बेहतर प्रशिक्षण, रिसर्च के मौके और नए कोर्स सीखने को मिलेंगे. ये एमओयू तीन साल तक लागू रहेगा और आगे बढ़ाया भी जा सकेगा. दोनों विश्वविद्यालय मिलकर जन स्वास्थ्य, समाज शास्त्र, टिकाउ विकास और पब्लिक पॉलिसी जैसे विषयों पर काम करेंगे.
एमओयू के बाद छात्रों के लिए कई नई शैक्षणिक पहल शुरू होंगी. अब विद्यार्थियों को विभिन्न संस्थानों और प्रोजेक्ट्स में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, जिससे उन्हें पढ़ाई के साथ-साथ वास्तविक काम का अनुभव भी मिलेगा. इसके अलावा दोनों विश्वविद्यालयों के बीच एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे, जिनके तहत छात्र और शिक्षक एक-दूसरे संस्थान में जाकर पढ़ाई, शोध और प्रशिक्षण का अनुभव ले सकेंगे. साथ ही नए कोर्स और केस स्टडी तैयार किए जाएंगे. ये आज के समय की जरूरतों पर आधारित होंगे.
इस मौके पर राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रो. अल्पना कटेजा ने कहा कि इस एमओयू से छात्रों को पढ़ाई के साथ-साथ असली अनुभव मिलेगा. वे समाज की जरूरतों को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे. वहीं, IIHMR विश्वविद्यालय के अध्यक्ष डॉ. पीआर सोडानी ने कहा कि दोनों संस्थान मिलकर छात्रों के लिए नए अवसर तैयार करेंगे और उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करेंगे.
एमओयू का छात्रों को लाभ:
- इंटर्नशिप और ट्रेनिंग : छात्रों को विभिन्न प्रोजेक्ट्स पर काम करने और अनुभव हासिल करने का मौका मिलेगा.
- एक्सचेंज प्रोग्राम : दोनों विश्वविद्यालयों के छात्र और शिक्षक आपस में जाकर पढ़ाई और शोध का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे.
- नए कोर्स और केस स्टडी : आधुनिक विषयों पर पढ़ाई के नए कोर्स और केस स्टडी तैयार करेंगे.
- वर्कशॉप और सेमिनार : छात्रों के लिए कई कार्यशालाएं, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस आयोजित किए जाएंगे.