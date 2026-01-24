ETV Bharat / state

नालंदा यूनिवर्सिटी और दक्षिण कोरिया का डोंगगुक विवि मिलकर करेंगे बौद्ध धर्म पर शोध

डोंगगुक यूनिवर्सिटी और नालंदा विवि में समझौता : भारत और कोरिया में बारी-बारी से हर साल अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे. इस मौके पर डोंगगुक यूनिवर्सिटी ने नालंदा विवि को 7 मई 2026 को कोरिया में होने वाले अपने 120वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने का न्योता भी दिया.

नालंदा : दक्षिण कोरिया की डोंगगुक यूनिवर्सिटी और राजगीर स्थित नालंदा यूनिवर्सिटी के बीच शिक्षा और शोध का रिश्ता अब और गहरा होगा. शुक्रवार को राजगीर पहुंचे 52 सदस्यीय उच्चस्तरीय कोरियाई प्रतिनिधिमंडल और नालंदा विवि के अधिकारियों के बीच कई अहम समझौतों पर सहमति बनी. इसके तहत अब दोनों विश्वविद्यालयों के बीच शिक्षकों और छात्रों का आदान-प्रदान (एक्सचेंज) होगा.

दक्षिण कोरिया और भारत का साझा प्रयास : इस बैठक में तय हुआ कि पुराने समझौतों को और विस्तार दिया जाएगा. दोनों पक्ष मिलकर बौद्ध तीर्थ अध्ययन, दर्शन, और सतत विकास जैसे विषयों पर ज्वाइंट रिसर्च करेंगे. कुलपति प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने कोरियाई आमंत्रण को स्वीकार करते हुए कहा कि ''यह साझेदारी भारत और कोरिया की प्राचीन बौद्ध विद्या परंपरा को नया जीवन देगी.''

समझौते के बाद एक साथ खड़े प्रोफेसर्स (ETV Bharat)

द.कोरिया ने नालंदा विवि के विजन की सराहना की : डोंगगुक यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष प्रो. जेवूंग युन और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के अध्यक्ष वंदनीय डोंक्वान ने नालंदा के विजन की सराहना की. उन्होंने कहा कि ''इस पहल से दोनों देशों के छात्रों के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक जागरुकता आएगी और शिक्षक और छात्र कुछ नया सीख सकेंगे.''

ऑडिटोरियम में बैठे छात्र एवं गेस्ट (ETV Bharat)

बुद्धवचन का पाठ और स्थलों की प्रस्तुति : कार्यक्रम की शुरुआत थांगका चित्रकला और बौद्ध कलाकृतियों की प्रदर्शनी से हुई. इन कलाकृतियों को कोरियाई भिक्षु डोवुंग ने तैयार किया था, जो खुद वहां मौजूद थे. प्रदर्शनी के बाद दो अलग-अलग सत्र चले. एक तरफ वरिष्ठ अधिकारियों ने रणनीतिक चर्चा की, तो दूसरी तरफ सुषमा स्वराज सभागार में बुद्धवचन पाठ और राजगीर के बौद्ध स्थलों पर प्रस्तुति दी गई. अंत में दोनों पक्षों ने शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में मिलकर काम करने का संकल्प लिया.

