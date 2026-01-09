ETV Bharat / state

वस्त्र मंत्रालय और राजस्थान के बीच MoU, केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने कही ये बड़ी बात

कपड़ा मंत्रियों का दो-दिवसीय सम्मेलन ( Source : Rajasthan Textiles Ministry )

जयपुर: कपड़ा मंत्रियों का दो-दिवसीय सम्मेलन शुक्रवार को गुवाहाटी (असम) में शुरू हुआ, जिसमें देश भर के राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के कपड़ा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भारत के कपड़ा क्षेत्र के भविष्य के रोडमैप पर चर्चा करने के लिए जुटे. इस मौके पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने असम के गुवाहटी में आयोजित राष्ट्रीय कपड़ा मंत्रियों के सम्मेलन में कहा कि राजस्थान सरकार ने टेक्सटाइल क्षेत्र के विकास और निवेश के लिए एक पॉलिसी बनाई है. अन्य राज्य भी इस तरह का रोडमैप तैयार करें. राजस्थान सरकार ने राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी-2025 तैयार की है और सम्मेलन में इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री को दी गई. इस सम्मेलन में राजस्थान सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री श्री के.के. विश्नोई के नेतृत्व में शामिल हुआ है, जिसमें वरिष्ठ अतिरिक्त आयुक्त एसएस शाह सहित अन्य अधिकारी शामिल हैं. आयुक्त सुरेश ओला ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur) एमओयू साइन : इस सम्मेलन में वस्त्र मंत्रालय ने राजस्थान सहित 15 राज्यों के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर करके साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण की दिशा में कदम उठाया है. वस्त्र मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकारों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन 'वस्त्र केंद्रित अनुसंधान, मूल्यांकन, निगरानी, योजना और स्टार्ट-अप (टेक्स-आरएएमपीएस)' योजना का हिस्सा हैं. केंद्र सरकार की यह योजना वस्त्र संबंधी सांख्यिकीय उत्पादों और अनुसंधान की व्यापकता, गुणवत्ता, समयबद्धता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के लिए बनाई गई है.