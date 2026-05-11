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बेलगड़िया के युवाओं को मिलेगा कौशल विकास और खेल के नए अवसर, जेआरडीए और टाटा स्टील फाउंडेशन के बीच एमओयू

जेआरडीए और टाटा स्टील फाउंडेशन के बीच एमओयू ( Etv Bharat )

धनबादः बेलगड़िया पुनर्वास क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार और खेल के क्षेत्र में नई संभावनाओं का रास्ता खुल गया है. झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण यानी जेआरडीए और टाटा स्टील फाउंडेशन के बीच सोमवार को एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए. इस साझेदारी के तहत बेलगड़िया और आसपास के क्षेत्रों के युवाओं को कौशल विकास, आजीविका और खेल गतिविधियों से जोड़ने की पहल की जाएगी.

धनबाद समाहरणालय में आयोजित कार्यक्रम में जेआरडीए के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी सह उपायुक्त आदित्य रंजन और टाटा स्टील फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरव रॉय ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए.

उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि यह समझौता बेलगड़िया क्षेत्र में गैर-वित्तीय तकनीकी सहयोग की दिशा में एक अहम कदम है. इसका उद्देश्य झरिया मास्टर प्लान के तहत पुनर्वासित परिवारों, विशेषकर युवाओं को प्रशिक्षण, रोजगार और खेल के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है.

जेआरडीए और टाटा स्टील फाउंडेशन के बीच एमओयू (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि इस परियोजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जेआरडीए निभाएगा, जबकि टाटा स्टील फाउंडेशन तकनीकी मार्गदर्शन, विशेषज्ञता और क्षमता निर्माण में सहयोग देगा. कार्यक्रम में बेलगड़िया के साथ-साथ पलानी पंचायत के युवाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी.