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ब्लड की जरूरत पड़ने पर अब नहीं भटकेंगे परिजन! झारखंड में एक कॉल पर मिलेगा रक्त, सरकार और एजेंसी के बीच MoU

ब्लड की जरूरत पड़ने पर अब नहीं भटकेंगे परिजन! ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड में जरूरतमंद मरीजों और उनके परिजन को समय पर सुरक्षित ब्लड उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने नई पहल की है. इसके तहत एक कॉल पर 4 घंटे के भीतर मरीज को ब्लड उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी.

इस संबंध में बुधवार को स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग और एमएस साइंस कंपनी के बीच एमओयू को अंतिम रूप दिया गया. नई व्यवस्था को अगले 90 दिनों यानी तीन महीने में पूरी तरह प्रभावी बनाने का लक्ष्य रखा गया है.

स्वास्थ्य मंत्री ने बुधवार को बताया खास दिन

बुधवार को नेपाल हाउस मंत्रालय में हुए एमओयू के दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी, विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह, अपर सचिव शशि प्रकाश सिंह और एनएचएम के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा उपस्थित थे. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने दिन को बेहद खास दिन बताते हुए बताया कि झारखंड के लिए यह बड़ी उपलब्धि है कि अब मरीजों के परिजनों को ब्लड के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा.

चार घंटे के भीतर ब्लड उपलब्ध कराने का लक्ष्य

उन्होंने कहा कि राज्य में पहली बार ऐसी व्यवस्था शुरू की जा रही है, जिसमें मरीज के कॉल करने पर चार घंटे के भीतर ब्लड उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसके लिए टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा और रांची में कमांड सेंटर स्थापित होगा, जहां से पूरी व्यवस्था का संचालन किया जाएगा.

निर्धारित मानकों के अनुरूप ब्लड की जांच

MoU के बाद उन्होंने कहा कि जिस एजेंसी के साथ MoU हुआ है, वहीं ब्लड कलेक्शन, जांच, स्टोरेज, रखरखाव और संबंधित अस्पताल तक रक्त पहुंचाने की जिम्मेदारी संभालेगी. ब्लड की जांच निर्धारित मानकों के अनुरूप की जाएगी. चाईबासा की घटना का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि किसी भी मरीज को बिना जांच किया हुआ रक्त नहीं दिया जाना चाहिए. सरकार मरीजों को सुरक्षित और समय पर इलाज उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है.