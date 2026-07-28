झारखंड सरकार-बीआईटी मेसरा के बीच एमओयू, ट्राइबल-ओबीसी छात्रों को मुफ्त तकनीकी शिक्षा
आदिवासी और पिछड़े स्टूडेंट्स को लेकर झारखंड सरकार ने पहल की है.
Published : July 28, 2026 at 9:59 PM IST
रांचीः झारखंड सरकार ने अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है.
मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आदिम जनजाति कल्याण विभाग और बीआईटी मेसरा के यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए. इस समझौते के तहत राज्य के सुदूरवर्ती और ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र छात्रों को तकनीकी शिक्षा, छात्रावास और भोजन की सुविधा पूरी तरह नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएगी.
इस पहल को कल्याण मंत्री चमरा लिंडा के सहयोग और मार्गदर्शन में अमल में लाया गया है. कार्यक्रम में कल्याण विभाग के सचिव के.एन. झा, संयुक्त सचिव जावेद अनवर इदरीसी, बीआईटी मेसरा के कुलपति प्रो. इंद्रनील मन्ना, कुलसचिव डॉ. राजेश जैन, डीन एकेडमिक डॉ. मनीष कुमार, यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक की निदेशक डॉ. विजया लक्ष्मी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
एमओयू पर सरकार की ओर से संयुक्त सचिव जावेद अनवर इदरीसी तथा बीआईटी मेसरा की ओर से निदेशक डॉ. विजया लक्ष्मी ने हस्ताक्षर किए. समझौते के अनुसार झारखंड सरकार अगले दस वर्षों में इस योजना पर 79.40 करोड़ रुपए खर्च करेगी. सरकार संस्थान के 85 प्रतिशत आवर्ती व्यय का वहन करेगी. इसके माध्यम से प्रतिवर्ष 850 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक, बीआईटी मेसरा में नि:शुल्क तकनीकी शिक्षा मिलेगी.
छात्रों को ट्यूशन फीस के साथ-साथ छात्रावास और मेस की सुविधा भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध कराई जाएगी. योजना का लाभ उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगा जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से कम है. यह व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लागू होगी.
इस समारोह के दौरान कुलपति प्रो. इंद्रनील मन्ना ने यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि बीआईटी मेसरा पिछले 70 वर्षों से शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है. उनका कहना है कि प्रतिभा केवल शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य के गांवों और दूरदराज क्षेत्रों में भी अनेक मेधावी छात्र हैं, जिन्हें उचित अवसर मिलने पर वे देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं. उन्होंने झारखंड सरकार के साथ इस साझेदारी को सामाजिक दायित्व निभाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया.
झारखंड सरकार और बीआईटी मेसरा ने भविष्य में यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक की सीट क्षमता बढ़ाने, नए आईटीआई ट्रेड और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने पर भी सहमति जताई है. इसके अलावा छात्रों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नए छात्रावास और शैक्षणिक भवनों के निर्माण की योजना भी बनाई गई है. सरकार का मानना है कि इस पहल से आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को बेहतर तकनीकी शिक्षा मिलेगी और वे रोजगार के नए अवसर प्राप्त कर राज्य तथा देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे.
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